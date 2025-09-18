Být komunistou ve svobodné zemi je snadné, mnohem těžší je být svobodným v komunismu

Komunistům se v naší demokracii evidentně daří, otázkou je, jak se bude dařit demokratům a lidem svobodomyslným ve společnosti neokomunistické.

Tento aforismus, jehož nejsem autorem, v sobě nese hluboký paradox, který vybízí k zamyšlení nad skutečnou podstatou svobody a ideologií. Ve svobodné zemi je možné svobodně vyznávat jakékoli politické přesvědčení, včetně komunistického, protože státní zřízení zaručuje pluralitu názorů, svobodu slova, tisku i shromažďování. Jednotlivci mají možnost veřejně projevovat a prosazovat své názory, i když jsou v menšině nebo se odlišují od většinového smýšlení společnosti. Taková otevřenost vůči různorodosti je jedním ze základních kamenů demokracie.

Na druhé straně v komunistických režimech bývá právě svoboda výrazně omezena či dokonce potlačena. Ideologie, která si klade za cíl nastolit rovnost a spravedlnost, v praxi často vede ke koncentraci moci a k potlačení individuálních práv. Systém, který se prohlašuje za osvoboditelský, mnohdy zavádí cenzuru, zákaz opozičních názorů a kontrolu nad všemi aspekty života. Svoboda slova je nahrazena propagandou, svoboda volby je podmíněna loajalitou k režimu a svoboda pohybu je přísně regulována.

Být svobodným v komunismu proto znamenalo a znamená čelit neustálým překážkám a tlakům. Vyžaduje to odvahu nejen zastávat vlastní názor, ale i hájit práva druhých a vystupovat proti systému, který svobodu popírá. Znamená to často riskovat postihy – ztrátu zaměstnání, perzekuci, věznění či dokonce život. Skutečná svoboda se v takových podmínkách stává vzácnou hodnotou, která není samozřejmá, nýbrž vyžaduje úsilí, statečnost a odhodlání.

Na příkladech z historie lze vidět, že svoboda není pouze formální stav, ale také vnitřní postoj jednotlivce. V době totalitních režimů prošly střední a východní Evropa obdobím, kdy i drobný projev nesouhlasu mohl znamenat těžké důsledky. Přesto se nacházeli jedinci – disidenti, nezávislí myslitelé, obyčejní občané, kteří se rozhodli zůstat svobodní ve svém myšlení a konání navzdory všem hrozbám.

Aktuálně se u nás komunisté utěšeně množí a chybějící kádry adoptují z jiných politických stran, ale i tak je komunistů málo na revoluci i na puč. Nicméně je velmi pravděpodobné, že se po volbách opět vrátí do Sněmovny a není vůbec vyloučené, že se budou podílet na sněmovní většině, podpoří vládu nebo se rovnou stanou součástí vládní koalice. Předpokládaný vítěz voleb to nepopírá a politici hnutí ANO statečně mlží a kličkují, když jsou na povolební koalici tázáni, a žvaní cosi o počítání zajíců před honem. Přitom by mělo být samozřejmostí voličům sdělit, jakou možnou koalici podpoří, když dají hlas Babišovu hnutí.

Z aktuálních průzkumů vyplývá, že právě komunistická „nekoalice“ Stačilo! může být silou, která fakticky rozhodne volby, což by znamenalo, že komunisté a jejich parťáci získají značný vliv. A co udělá komunista, když se dostane k vlivu a k moci? No, přeci začne prosazovat svoji ideologii a své praktiky. Nenechme se zmást tím, že se Kateřina Konečná tváří, že vlastně komunistka není, respektive, že tato generace komunistů nemá s tou starou, „ošklivou“ nic společného. Nebo si snad opět chcete vyzkoušet a ověřit, jak těžké je být demokratem a svobodomyslným člověkem v neokomunistickém režimu?

Autor: Jiří Turner | čtvrtek 18.9.2025 10:55 | karma článku: 11,16 | přečteno: 96x

Další články autora

Jiří Turner

Syndrom Šichtařová

Jak se z úspěšné blogerky, kontroverzní, přesto však fundované ekonomky stává politička kandidující za SPD aneb jak lze popřít vlastní erudici, renomé i soudnost.

16.9.2025 v 6:44 | Karma: 24,68 | Přečteno: 744x | Diskuse | Politika

Jiří Turner

Čím jsou, čím nejsou a čím by neměly být emisní povolenky

Emisní povolenky jsou jedním z mála fungujících prostředků pro snížení emise skleníkových plynů. Neslouží k samoúčelnému snižování komfortu občanů a neměly by být jen politickou municí.

7.9.2025 v 14:27 | Karma: 15,54 | Přečteno: 1270x | Diskuse | Ekonomika

Jiří Turner

Erben, Němcová, Babiš aneb proměny české pohádky od romantismu až po současnost

Česká literatura se může pochlubit dlouhou a bohatou tradicí pohádek, které ovlivnily generace čtenářů i posluchačů. Mohlo by se zdát, že nám aktuálně pohádkáři chybí. Není tomu tak.

5.9.2025 v 9:36 | Karma: 25,24 | Přečteno: 1552x | Diskuse | Ostatní

Jiří Turner

Hledáš někoho, soudruhu..? Cože..?

A všichni víme, co následovalo. Sašovi podklesla kolena a dále se tím scénárista a režisér Pelíšků nezabývali. Nevíme, jestli učitel biologie odjel na vyšetření mozku, ani jestli zrušil svůj program.

2.9.2025 v 10:49 | Karma: 33,68 | Přečteno: 1879x | Diskuse | Společnost

Jiří Turner

Lidé mnohdy neumí zaujmout kvalifikované stanovisko ani v komunálních referendech

A chtěli by v rámci přímé demokracie rozhodovat o fatálních otázkách vnitřní i zahraniční politiky. Proto jim to také všichni populisté velmi ochotně slíbí.

31.8.2025 v 8:49 | Karma: 19,29 | Přečteno: 355x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

17. září 2025  13:24,  aktualizováno  18:10

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

15. září 2025

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

12. září 2025  14:17,  aktualizováno  18:31

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

10. září 2025  21:44,  aktualizováno  11.9 6:12

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

12. září 2025  19:56

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy...

Jedna zničená rafinerie za druhou. Ukrajinci udeřili až v dalekém Baškirsku

18. září 2025  13:50

Sledujeme online Ukrajina pokračuje v ničivých útocích proti ruské ropné infrastruktuře. Nově udeřila na rafinerii v...

Do oběda se měl vrátit. Český senior záhadně zmizel v albánském letovisku

18. září 2025  13:43

Čech Pavel Pospíšil vyrazil se svou manželkou na dovolenou do albánského turistického letoviska ve...

Nad Karlovým mostem proletí formace stíhaček, akce se ale posouvá

18. září 2025  8:42,  aktualizováno  13:34

Nad centrem Prahy a Karlovým mostem proletí formace dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových...

Kočka Šklíba odchází. Skončil jediný aparátčík, který Putinovi radil konec války

18. září 2025  13:27

Premium Více než tři dekády stál věrně po boku Vladimira Putina, svého času byl považován za hlavního...

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Jiří Turner

  • Počet článků 1540
  • Celková karma 19,57
  • Průměrná čtenost 2146x
Ten, který mluví se psy

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.