Být komunistou ve svobodné zemi je snadné, mnohem těžší je být svobodným v komunismu
Tento aforismus, jehož nejsem autorem, v sobě nese hluboký paradox, který vybízí k zamyšlení nad skutečnou podstatou svobody a ideologií. Ve svobodné zemi je možné svobodně vyznávat jakékoli politické přesvědčení, včetně komunistického, protože státní zřízení zaručuje pluralitu názorů, svobodu slova, tisku i shromažďování. Jednotlivci mají možnost veřejně projevovat a prosazovat své názory, i když jsou v menšině nebo se odlišují od většinového smýšlení společnosti. Taková otevřenost vůči různorodosti je jedním ze základních kamenů demokracie.
Na druhé straně v komunistických režimech bývá právě svoboda výrazně omezena či dokonce potlačena. Ideologie, která si klade za cíl nastolit rovnost a spravedlnost, v praxi často vede ke koncentraci moci a k potlačení individuálních práv. Systém, který se prohlašuje za osvoboditelský, mnohdy zavádí cenzuru, zákaz opozičních názorů a kontrolu nad všemi aspekty života. Svoboda slova je nahrazena propagandou, svoboda volby je podmíněna loajalitou k režimu a svoboda pohybu je přísně regulována.
Být svobodným v komunismu proto znamenalo a znamená čelit neustálým překážkám a tlakům. Vyžaduje to odvahu nejen zastávat vlastní názor, ale i hájit práva druhých a vystupovat proti systému, který svobodu popírá. Znamená to často riskovat postihy – ztrátu zaměstnání, perzekuci, věznění či dokonce život. Skutečná svoboda se v takových podmínkách stává vzácnou hodnotou, která není samozřejmá, nýbrž vyžaduje úsilí, statečnost a odhodlání.
Na příkladech z historie lze vidět, že svoboda není pouze formální stav, ale také vnitřní postoj jednotlivce. V době totalitních režimů prošly střední a východní Evropa obdobím, kdy i drobný projev nesouhlasu mohl znamenat těžké důsledky. Přesto se nacházeli jedinci – disidenti, nezávislí myslitelé, obyčejní občané, kteří se rozhodli zůstat svobodní ve svém myšlení a konání navzdory všem hrozbám.
Aktuálně se u nás komunisté utěšeně množí a chybějící kádry adoptují z jiných politických stran, ale i tak je komunistů málo na revoluci i na puč. Nicméně je velmi pravděpodobné, že se po volbách opět vrátí do Sněmovny a není vůbec vyloučené, že se budou podílet na sněmovní většině, podpoří vládu nebo se rovnou stanou součástí vládní koalice. Předpokládaný vítěz voleb to nepopírá a politici hnutí ANO statečně mlží a kličkují, když jsou na povolební koalici tázáni, a žvaní cosi o počítání zajíců před honem. Přitom by mělo být samozřejmostí voličům sdělit, jakou možnou koalici podpoří, když dají hlas Babišovu hnutí.
Z aktuálních průzkumů vyplývá, že právě komunistická „nekoalice“ Stačilo! může být silou, která fakticky rozhodne volby, což by znamenalo, že komunisté a jejich parťáci získají značný vliv. A co udělá komunista, když se dostane k vlivu a k moci? No, přeci začne prosazovat svoji ideologii a své praktiky. Nenechme se zmást tím, že se Kateřina Konečná tváří, že vlastně komunistka není, respektive, že tato generace komunistů nemá s tou starou, „ošklivou“ nic společného. Nebo si snad opět chcete vyzkoušet a ověřit, jak těžké je být demokratem a svobodomyslným člověkem v neokomunistickém režimu?
Jiří Turner
Syndrom Šichtařová
Jak se z úspěšné blogerky, kontroverzní, přesto však fundované ekonomky stává politička kandidující za SPD aneb jak lze popřít vlastní erudici, renomé i soudnost.
Jiří Turner
Čím jsou, čím nejsou a čím by neměly být emisní povolenky
Emisní povolenky jsou jedním z mála fungujících prostředků pro snížení emise skleníkových plynů. Neslouží k samoúčelnému snižování komfortu občanů a neměly by být jen politickou municí.
Jiří Turner
Erben, Němcová, Babiš aneb proměny české pohádky od romantismu až po současnost
Česká literatura se může pochlubit dlouhou a bohatou tradicí pohádek, které ovlivnily generace čtenářů i posluchačů. Mohlo by se zdát, že nám aktuálně pohádkáři chybí. Není tomu tak.
Jiří Turner
Hledáš někoho, soudruhu..? Cože..?
A všichni víme, co následovalo. Sašovi podklesla kolena a dále se tím scénárista a režisér Pelíšků nezabývali. Nevíme, jestli učitel biologie odjel na vyšetření mozku, ani jestli zrušil svůj program.
Jiří Turner
Lidé mnohdy neumí zaujmout kvalifikované stanovisko ani v komunálních referendech
A chtěli by v rámci přímé demokracie rozhodovat o fatálních otázkách vnitřní i zahraniční politiky. Proto jim to také všichni populisté velmi ochotně slíbí.
