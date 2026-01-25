Budeme raději mlčet, aby se pan premiér nezlobil?
V předvolebním ani v povolebním období se politikům ze zjevných důvodů nehodilo do krámu něco vyvolávajícího společenské kontroverze na Ukrajinu dodávat. ANO hrálo a stále hraje na základě svých peoplemetrů na lehce protiukrajinskou notu, což ještě posílila potřeba neprovokovat své trpasličí, leč potřebné koaliční partnery, kteří by alespoň v případě SPD klidně s nepřítelem kolaborovali. Před volbami se do toho z podobných důvodů nechtělo ani ministryni Černochové, a tak mlžila, že ta čtyři pětadvacet let stará letadla představují naprosto nepostradatelnou výbavu naší armády.
Jeden nemusí být vojenský expert, aby si domyslel, jaká je to pitomost. Generál Řehka to řekl naprosto jasně a má proto argumenty i listinné podklady. Omezovat pomoc Ukrajině je čistě politické rozhodnutí, které zásadně ovlivňují koaliční partneři ANO. Osobně je mi líto generála Zůny, jehož dřívější zcela prozápadní a protiruské postoje byly zcela konzistentní. Bůh suď, že s Řehkou souhlasí, ale stal se ministrem za SPD, čehož možná už hodně lituje.
Premiér Babiš za potlesku koaličních partnerů a svých spolustraníků se k tomu naprosto skandálně vyjádřil tak, že měl generál Řehka raději mlčet. Podotýkám, že koaliční politici bojují jak lvi za práva vyjádřit názor, a to včetně názoru kolidujícího i s trestným činem, a teď brání svobodně mluvit člena vlády a náčelníka generálního štábu, který navíc neříká žádné názory, ale uvádí na pravou míru doložitelné skutečnosti, které představitele této vlády i bývalou ministryni obrany usvědčují z mlžení a lží.
Je ohavné a morálně neobhajitelné, že se tato koaliční vláda snaží omezovat vojenskou i humanitární pomoc Ukrajině, ale bylo by alespoň čestné to přiznat. Říci ano, zvolili si nás typičtí čeští vyčůránci a sobci, a tak se podle toho chováme. Babiš bezpodmínečnou poslušnost může vyžadovat u „zaměstnanců“ své politické firmy, jejich loajalita je jejich volbou, ale tím to končí. Doufám, že alespoň část tohoto národa mlčet nebude.
https://www.facebook.com/watch/?v=918684184179514
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rehka-by-udelal-lepe-kdyby-mlcel-rekl-babis-l-159-pro-ukrajinu-nebudou.A260124_154231_domaci_kop
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-macinka-chce-zrusit-i-podporu-skolam-na-ukrajine-je-mi-na-zvraceni-komentoval-to-lipavsky-40559343#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.web.nexttoart
Jiří Turner
Šílencům se neodporuje
Císař není nahý, má jen takové velmi neobvyklé šaty. Císař není duševně nemocný, má jen nové, neobvyklé názory a metody.
Jiří Turner
Kdo je vaším vzorem?
Petr Pavel, T.G. Masaryk, Arnold Schwarzenegger, Andrej Babiš, Karel Gott, Tomio Okamura, Zdeněk Svěrák, Ježíš Kristus, Adolf Hitler, máma, táta nebo někdo úplně jiný?
Jiří Turner
Den české vlajky není ničím jiným než úlitbou českým nacionalistům
To jest těm, kteří drží současnou koaliční vládu a Sněmovnu v šachu a zhlížejí se v politice rozdmýchávání nacionálních vášní, jako se to děje na Slovensku nebo v Maďarsku.
Jiří Turner
O morálních majácích
Už ani nevím, od kterého politika jsem ten posměšný výraz slyšel poprvé, ale je docela zřejmé, kdo ho používá a proč. Je to jednoduchý způsob, jak čelit kritice vlastního amorálního jednání.
Jiří Turner
Turecké hospodářství
To bylo za krále Klacka, když tloukli špačky, lelkovali, prováděli medvědí služby, strouhali kolečka, dělali cavyky, okolky a ciráty, kuli pikle, a tak nakonec skončili na huntě.
