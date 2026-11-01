Bombardování puky
Z politiky a patrně i ze sportu se vytrácí morálka, schopnost zastávat principiální stanoviska a s tím ctít i to, čemu se prostě říká pravda. Než se budu věnovat skandálnímu rozhodnutím sportovní arbitráže, zmíním se ještě o události, jejíchž podstata jasně popírá výše zmíněné principy morálky, pravdy a snad i zdravého rozumu.
Fotbalová hvězda Kylian Mbappé v jakémsi rozhovoru, který byl jinak zcela apolitický, řekl o Mao Ce-tungovi, že to byl diktátor, což se stalo jaksi mimochodem, když Mbappé pobaveně popsal deepfake montáž, která spojila jeho tvář s historickou postavou Mao Ce-tunga, zakladatele komunistické Číny. Okamžitou reakcí čínského režimu, který v tom spatřuje urážku čínského lidu, se mimo jiné stal rozsáhlý bojkot sponzorů, stažení španělské ligy z čínského televizního vysílání a mazání fotbalisty z populárních videoher. No budiž, co jiného by se dalo od Číny očekávat, problémem je však to, že bezprostředně následovala omluva Realu Madrid, španělské La Ligy, samotného hráče a – bůh nás netrestej - i francouzské vlády.
Za co se, proboha, omlouvají? Za konstatování naprosto nezpochybnitelné skutečnosti, že byl „strýček Mao“ diktátor? Místo omluv by bylo spíše namístě nepoučeným obyvatelům této absurdní planety připomenout, že Mao byl jedním z největších zločinců, co jich historie zná. Rudý teror, který rozpoutal měl na svědomí až 70 milionu lidí a hladomor, který vyvolalo aplikování „pokrokové“ sovětské agronomie, odneslo dalších odhadem 40 milionů lidí. Ani Hitler se Stalinem se mu v tomto nemohou rovnat, snad jen za Čingischánem a Tamerlánem zůstala taková spoušť a tolik mrtvol. Zůstává rozum stát, že k někomu takovému čínský režim vzhlíží, ale proč bychom to měli, hrome, akceptovat? Budeme snad, až se AfD dostane v celém Německu k moci, rehabilitovat Hitlera?
Čína v tom však není sama. V zemi „kde zítra znamená už včera“ nemají moc daleko k tomu, aby si znova zbožštili Lenina se Stalinem. Na každý pád si putinovský režim osvojil Stalinovy metody a náhled na svět: V Rusku je systematicky likvidována opozice a s ní všichni kritici režimu, Putin vyhrožuje celému světu a osobuje si „svaté právo“ vojensky obsadit sousední zemi, válčit a páchat válečné zločiny. Zjistili jsme, že je hodně těžké jadernou velmoc a zemi s nezměrným nerostným bohatství donutit k ukončení války, a to zvláště tehdy, stojí-li za ní zmíněná Čína a bohužel i bývalý garant svobody a demokracie, který dnes více škodí, než prospívá. Evropě nezbylo kromě finanční a vojenské pomoci Ukrajině všemožně Rusku jeho počínání znepříjemňovat. Kromě sankcí a zmrazení aktiv to bylo odstřižení ruského sportu od mezinárodních struktur a všech sportovních podniků. To kromě několika výjimek platilo do 30. 9. kdy Sportovní arbitrážní soud (CAS) umožnil svým verdiktem Ruské hokejové federaci s okamžitou platností přihlásit se na všechny šampionáty.
Co je vlastně zač ta Mezinárodní sportovní arbitráž? Je to orgán úzce svázaný s Mezinárodním olympijským výborem (MOV), který vznikl pro řešení sportovních sporů, tedy záležitostí dopingu, podvodů, machinací apod. Nechci spekulovat, co je to za lidí, kteří fakticky tuto arbitráž řešili a takto rozhodli, ale tento soud nemá možnost ovlivnit politická rozhodnutí států či EU. Vyloučení Ruska totiž není rozhodnutí sportovní ale čistě politické. Zdálo by se tak, že je řešení jednoduché. Žádný pořadatelský stát jakékoli soutěže a mistrovství prostě ruské sportovce nevpustí na své území. Jinými slovy CAS něco umožní a kterýkoli suverénní stát to může znemožnit. To ovšem podmiňuje ono zásadní rozhodnutí vlády a s tím i politickou shodu.
Těší mě, že první reakcí Česka bylo zaslání protestu od ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného. Uvidíme, jak se s tím vypořádá celá vláda, potažmo koalice, ve které jsou politici SPD, kteří očekávaně rozhodnutí arbitráže nadšeně kvitují. Osobně si myslím, že pokud by účast ruských sportovců nezařízla vláda a vlády ostatních zainteresovaných států, měli by akce bojkotovat sportovní svazy a pořadatelé, případně i jednotliví sportovci, v tomto případě tedy sami hokejisté. Nejde totiž jen o tušené problémy organizační a bezpečnostní, ale jde přeci o svědomí každého, kdo svým dílem umožní, aby agresor vyhrál i tuto malou bitvu. Obávám se, že jakékoli ústupky Rusku jsou výrazem naší slabosti, která bude okamžitě potrestána a celkově to je krůček legalizaci zločinných počinů putinovského režimu. Teď je to hokej, co bude dalšího?
Vrátím-li se k apelu na morálku a schopnost zastávat principiální stanoviska je v této chvíli hokej jakýmsi prubířským kamenem ochoty a schopnosti naší země i celé Evropy vypořádat se s takto zdánlivě malicherným a hlavně snadno řešitelným problémem.
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