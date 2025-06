Blaho státu budiž nejvyšším zákonem! Tak znárodníme Agrofert, ne?

„Salus populi suprema lex esto“ říkal již před více jak dvěma tisíci lety jistý pan Cicero. Ta slova si berou do úst mnozí, je však otázkou, jestli je dobře chápou.

Marcus Tullius Cicero byl, soudě podl toho, co se po něm dochovalo, moudrý muž a doba ve které žil, tedy Římská republika, je dodnes určitým etalonem demokratického a právního státu. Není důvod se však domnívat, že ono zabezpečení blaha lidu má být na úkor blaha státu. K tomu se mnohem později vyjádřil jiný moudrý člověk, který onen citát trochu pozměnil, když prohlásil, že: „Blaho republiky je nejvyšším zákonem“. Byl to první československý ministr financí Alois Rašín a zdá se, že myslel na totéž co Cicero, pouze si jasně uvědomoval, že blaho lidu a blaho státu nelze oddělovat a ony snahy musí logicky jít ruku v ruce.

Když se nad tím zamyslíme, snadno dojdeme k závěru, že to tak samozřejmé není. Bylo a je mnoho zemí, které jsou coby ekonomické mocnosti na špici, ale většině obyvatel se tam blaze nežije. Opačným extrémem by teoreticky mohla být podoba státu, kde se lidem žije náramně, ale stát je devastován, chátrá a krachuje. Prakticky ale nic takového nemůže dlouhodobě existovat. Spokojenost a dobrá životní úroveň lidí je zákonitě spjatá s prosperitou a kvalitami státu. Myslím si, že si to politici uvědomují, ale bohužel podle toho nečiní.

Stalo se smutnou realitou, že předvolební sliby vtěsnané do frází a hesel nemají žádnou reálnou podstatu, nejsou realizovatelné, a to ani v případě, kdyby vítězná strana získala ústavní většinu ve Sněmovně, protože blahobyt lidu prostě nelze zabezpečit na úkor prosperity státu. To jsou všechny ty královsky navýšené a třinácté důchody, jízdné zadarmo či za pakatel, mrkev za dvě koruny a energie ze znárodněného ČEZu za hubičku. Slušelo by se ještě uvést: Vodňanské kuře za desetikačku, Javořické párky za bůra a toustový chleba (dle úryvku z budovatelské básně „a zítra pro chleba si půjdem, tak jako dneska pro vodu“) za kačku.

Kdyby se takovými nejapnostmi prezentovali jen komunisté a jim podobní, kteří by rádi obnovili diktaturu proletariátu zaobalenou do jakýchsi pokrokových doktrín, bylo by to za předpokladu neúčasti Stačilo! ve Sněmovně spíše jen úsměvné. Jenomže takové kroky slibuje i silnější SPD a také pravděpodobný vítěz voleb hnutí ANO. Sliby se slibujou, blázni se radujou, nicméně kdyby jen část těch šílených nápadů možná budoucí vláda složená z ANO, SPD a Stačilo! realizovala a Sněmovna posvětila, vedlo by to možná ke krátkodobému blahu lidu, ale nepochybně k dlouhodobé devastaci státu.

Ono to vypadá, jako by komunistické a socialistické ideje a doktríny přejímaly i strany, které se prezentují jako pravicové nebo středopravé, což je docela pozoruhodné. Je dechberoucí, že o znárodňování vypráví majitel jednoho z největších českých ekonomických molochů, kteréžto jsou v rámci monopolních praktik v tomto státě spoluzodpovědné za pokřivené ekonomické prostředí, jehož důsledkem je mimo jiné absurdní realitní situace a roztočená cenová spirála, ve které náklady navyšují ceny a ceny druhotně náklady.

Co na to říci? Touží-li někdo po socialismu, tak ať to vezme z gruntu! Už dlouho tu žádná revoluce nebyla a když znárodňování, tak pěkně od shora. „Státní podnik Agrofert“, to přeci vůbec nezní špatně a miliardové zisky buržoustů si pěkně rozdělí lid, čímž bude i na ty čtrnácté důchody, dopravu zdarma, energie za hubičku a konečně bude i ten hnusnej toustovej chleba, pro který si půjdem jako včera pro vodu, kterážto musí být v podobě vodného a stočného logicky zadáčo, za kačku hned jedlejší.

Nepřipadají vám snad takovéto jasné zítřky dostatečně jasné? Jestli nepřipadají, tak je to z mého pohledu docela dobře. Přijde mi rozumné nahrazovat nedůvěryhodné a neschopné politiky důvěryhodnějšími a schopnějšími, ale nepřijde mi vůbec moudré nahrazovat principiálně dobré ideje a myšlenky takovými idejemi a nápady, které se nikdy a nikde neosvědčily a vždy vedly jen k materiálnímu a morálnímu rozkladu. „Blaho lidu“ je nutné vést v patrnosti, ale nelze ho nastolit, k tomu se lze jen postupně dopracovat skrze úsilí jedinců, a to od posledního občánka až po hlavu státu.