Ač Slovák, zachoval se jako „správný“ Čech
Kdyby nešlo o tak vážné věci, byla by celá ta anabáze s finanční podporou Ukrajiny vlastně docela humorné a absurdní divadlo. Absurdita spočívá v tom, že ustrašená Evropa se bojí zkonfiskovat zmražené ruské prostředky a jimi ručit za astronomickou půjčku pro Ukrajinu, aby prý nebylo porušeno mezinárodní právo a Rusko se nemohlo soudně domoci „spravedlnosti“. To Rusko, které napadlo svrchovaný stát, okupuje cizí území, vraždí civilní obyvatelstvo, unáší děti, praktikuje genocidu jiného národa, který za národ nepovažuje. Je to stát, jehož představitelé jsou regulérními válečnými zločinci, ruská propaganda vyhrožuje jadernými zbraněmi a mluví o bombardování evropských měst a vyhlazovací válce s Evropou. Je to režim, který balamutí, zbídačuje i vlastní národ a má na svědomí statisíce životů svých občanů. Tak tomuhle Rusku se bojíme zabavit prostředky, které by teď Ukrajině pomohly překonat těžké období a v budoucnu by měly být součástí válečných reparací astronomických hodnot.
To je obecný stav věci. A teď role naší aktuální vlády: Nechci opakovat někdy poněkud přeexponované výroky představitelů bývalé vlády a dnešní opozice jako takové. Andrej Babiš na rozdíl od našich východních „bratrů“ (jednou pro vždy: nejsme žádní bratři, jsme dva historicky a jazykově příbuzné národy, se kterými, stejně jako s jinými, máme část společné historie) a Maďarů akceptoval finanční pomoc Ukrajině. Babiš, stejně jako celé jeho hnutí nevyjadřuje sympatie k ruskému režimu a neschvaluje jím rozpoutanou válku, ale předvádí klasickou populistickou politiku. Političtí marketéři monitorují nálady obyvatelstva, kteréžto by si patrně z docela velké části přálo konec války, a to i v podobě kapitulace Ukrajiny. Mnoho lidí se patrně domnívá, že se nás tato válka netýká, respektive nechce, abychom na ní byli nějak škodní, respektive měli ten pocit, rozčilují je ukrajinští migranti (přestože by se bez nich už naše ekonomika neobešla) a vadí jim i finanční podpora v jakékoli podobě.
Andrej Babiš přímo Rusko nepodporuje, nerelativizuje podstatu konfliktu ani neprosazuje ukončení války v podobě faktického vítězství Ruska, jak to činí koaliční partneři z SPD, ale tímto svým populistickým přístupem podkopává jednotu Unie, čímž plive Rusům na brus. Je zřejmé, že kromě zásadního postoje USA bude při podmínkách ukončení války důležité, jak silná, jednotná a nebojácná bude Evropa. Aktuálně je díky Orbánovi, Ficovi a bohužel i Babišovi a jiným populistům v defenzivě. Jsme vystrašení, a především se nám z genů asi dosud nevytratila naše tradiční národní vyčůranost, ochota přizpůsobit se, tak nějak proplout a když je příležitost tak z dané situace profitovat, a to i za cenu ztráty cti v podobě nějaké té malé lumpárničky, sobectví, bezohlednosti či kolaborace.
Nevím, zdali má toto ve „své DNA“ i Andrej Babiš, ale na každý pád umí na tuto notu virtuózně zahrát. Bere politiku jako byznys, do kterého nepatří etika, morálka ani čest. Jenomže všechny zásadní dějinné události rozhodly vedle síly i zásadní postoje, odhodlání a statečnost. Všichni diktátoři, váleční štváči a zločinci a jejich režimy žijí a rostou ze strachu. Jenže se všichni také bojí, bojí se jednoty, odhodlání a statečného odporu. Rusko je fakticky mnohem ubožejší, než si ho ve své ustrašenosti představujeme. I mnoho násobně slabší Ukrajina mu tři roky vzdoruje. A my prostřednictvím našeho demokraticky zvoleného reprezentanta odmítáme převzít záruky za pomoc, kterou nutně potřebuje? Je to hanba.
Jiří Turner
Kozlové zahradníci
„Dejtě se všeci přejet rychlíkem, kozla zahradníkem stě zrobili a pytláka hajným a zloděja tajným, to stě se pěkně vybarvili! Dyť je to gauner a sviňa sprostá, duševně silně zakřiknutý...“
Jiří Turner
Šed, měv a spě
Vyšedše z domu, měvše splín, spatřivše krajinu rozechvělou jitřním světlem, zamířivše k řece, usednuvše na břeh, pozorovavše plynoucí vodu, rozmlouvavše o dávné minulosti, cítili jsme klid.
Jiří Turner
Já si to, Vicanoho, bohužel taky pamatuju!
Za všechno nemůže Nohavica, za všechno nemůže Babiš, a dokonce za vše nemůže ani Putin. Všichni zmínění však mohou za to, co provedli a co dělají.
Jiří Turner
Pomsta Schrödingerovy kočky
Zároveň živá i mrtvá kočka opustila krabici a řádí ve světě, který donedávna vypadal docela pochopitelně. Nyní i jen snaha o pochopení ovlivňuje to, co má být pochopeno.
Jiří Turner
O té strašlivé vojně s Turkem
Vojna s Turkem je součástí našeho folklóru. Turka, psa pohanského pohaněl dobrý voják Švejk a aktuálně má s jiným Turkem problém i dobrý prezident Pavel.
