A to říkali o Bidenovi, že počíná trpět stařeckou demencí…

Trumpovci mají problém. Bylo snadné velebit budoucího reformátora a spasitele, ale může být složité adorovat veskrze šíleného lháře, vyděrače a zrádce.

Američané mají toho, koho si zvolili, bůh ví, že už té volby mnozí litují, my k tomu můžeme jen říci „God Bless America“. I u nás jsou lidé, včetně některých politiků, kteří se neštítí velebit ani Putina (tím spíše Fica či Orbána), ale podpora ruského diktátora je už poměrně stigmatizující, proto také naši populističtí politikové nic takového nedělají a jen zcela nekonkrétně žvaní o jakémsi míru, aniž by se obtěžovali vysvětlovat, jak by se spravedlivého míru mohlo dosáhnout, respektive jak to udělat, aby ten mír nebyl faktickou zradou Ukrajiny.

Aktuálně je tím zrádcem Donald Trump a tento postoj doprovází taková smršť lží, dezinformací, podvodů a vydírání, že je i pro hodně otrlého politika těžké se s tím veřejně ztotožnit. V koncích jsou i evropští diplomaté, protože se ve své kariéře asi s ničím podobným nesetkali a pokud ano, tak se jednalo o slova a skutky nepřítele, nikoli spojence. Dost možná jsem se dotkl záměru amerického prezidenta, který si užívá toho chaosu, který jeho slova i počiny vyvolávají.

Někteří možná čekají, že po zděšení vyvolávajících výpadech nastoupí konstruktivní, seriózní, čestná a morální politika, ale já se obávám, že to bude takové čekání na Godota, kterýžto v této podobě a s tváří nejmocnějšího muže planety do konce oné absurdní hry nepřijde. Aktuálně se asi v celé Evropě řeší, co se dá v takové situaci dělat. Evropa v mnohém zaspala a na něco takového nebyla připravena. Dlužno ale říci, že na to, co se aktuálně děje, se nikdo připravit ani nemohl.

Nechci se ale v tomto zamyšlení věnovat Donaldu Trumpovi, ale jeho sympatizantům z řad českých politiků. Jsem zvědav, jestli v těchto dnech Andrej Babiš předstoupí před národ a zopakuje: „Jsem hrdý trunpovec!“, popřípadě jiný výrok: „Všichni jsme trumpovci!“. Možná, že ano, ale spíše si myslím, že dostane strach, aby toto zvolání nevyznělo jako: „Jsem idiot! případně: „Všichni jsme idioti!“

Je pro mě poměrně těžké nalézat v této situaci pozitiva, ale možná se nějaká rýsují. Třeba to letargickou do pitomostí zahleděnou Evropu probere, a hlavně budou muset všichni ti „Babišové“ vyložit karty a říci jestli „volí Losnu nebo Mažňáka“. Už teď je patrné, že se budou kroutit jak hadi, budou se snažit obejít přímé otázky, budou blábolit, utíkat od tématu a vymlouvat se. To je ovšem před volbami tanec na poněkud tenkém ledě.

Nedělám si moc velké iluze o voličích SPD či KSČ (ať už schované pod čímkoli), ale rozhodně si nemyslím, že všichni ti, kteří vytváří aktuální třicetiprocentní předvolební reference hnutí ANO jsou lidé hloupí a amorální. Mají k takovým postojům své důvody a jsem přesvědčen, že jedním z těch významných není nehynoucí náklonost k Babišovi, ale zklamání z aktuální vládní koalice. Jinými slovy je pro ně menším zlem Babiš než Fiala. Chápu to, byť jsem v té druhé skupině, pro kterou je menším zlem Fiala než Babiš, čímž deklaruji, že rozhodně nejsem v mnohém s touto vládou spokojen.

Řekl bych, že stačí poměrně málo k tomu, aby se ony postoje obrátili. Doufám, že se pro slušného člověka stane příznivec Donalda Trumpa poněkud nestravitelným, stejně tak, jak jsou pro normální lidi nestravitelní lháři, podvodníci, zrádci a vyděrači. Je to prosté, jen si myslím, že je třeba si tyto skutečnosti uvědomit a řádně se zamyslet. Možná je v tuto chvíli také dobré na chvíli odhlédnout od témat poněkud balastujících diskusi, jako je greendeal, migrace či genderová problematika, a jít na dřeň zcela fatálních problémů, kdy jde bez nadsázky o budoucnost naší civilizace.