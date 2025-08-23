Bezpečí proti lidským právům sahajícím za hranici lidského rozumu
Společnost upadá do chaosu
Stačí se ve večerních či nočních hodinách projít po některých lokalitách, nebo jen trochu číst zprávy z poslední doby a hned je jasné, že bezpečnost ve velkých městech se rychle a významně zhoršuje. Případy bezdůvodného napadení nebo loupežného přepadení zfetovanými, opilými nebo duševně vyšinutými, často mnohokrát trestanými gaunery, plní čím dál častěji stránky zpravodajských serverů i našich vlastních životů. Zmlátí vás, okradou, pořežou. Oficiální statistiky se sice pořád ještě tváří, jako by bylo vše v pořádku (velké množství těchto skutků není hlášeno, nebo je posouzeno jako přestupek), ale skutečnost se již dá těžko popírat, ačkoliv je poctivé přiznat, že v oblasti kriminality, např. v počtu útoků nožem, se zatím zdaleka nevyrovnáme západním státům. Nicméně nepřizpůsobivá individua útočí čím dál častěji i na samotné policisty (některé další nedávné kauzy najdete v jednom z odkazů níže). Společnost se tak pozvolna propadá do nebezpečí a chaosu.
Proč se to děje?
Jedná se o smutný důsledek ideologie lidských práv, která místo aby chránila práva občanů před zlořádem všeho druhu, chrání především lumpy a zločince před účinným potrestáním a duševně vyšinuté před fungující izolací. Ideologie lidských práv dovedená do extrému vytváří síť zákonů, v nichž jako by největším nebezpečím pro společnost nebyli tito zavržení hodní jedinci, ale samotní policisté a mírumilovní občané, a proto tyto zákony odebraly policistům (a také zaměstnancům pečujícím o duševně vyšinuté jedince a vězeňské službě) celou řadu důležitých kompetencí. Zasahujícím policistům číhá navíc za zády Generální inspekce bezpečnostních sborů a společně s ideologickými věrozvěsty lidských práv čeká na každou jejich chybu. Policista při zásahu riskuje všechno. Gauner naopak ví, že ho v nejhorším případě čeká poměrně fešácký kriminál, a to ještě ne na dlouho. Podobnost s okleštěním kompetencí učitelů není jistě náhodná, neboť správná výchova a vzdělání by počet nepřizpůsobivých občanů rozhodně snížily.
Poslední výstřel v Ďáblicích
Kdo že to byl v Ďáblicích vlastně zabit? Byl to recidivista, tedy člověk, který měl opakovaně problémy se zákonem a měl zjevně problémy chovat se mezi lidmi lidským způsobem. Před samotnou střelbou pronásledoval nožem partnerku a vyhrožoval jí zabitím. Partnerce přitom dříve soustavně ubližoval. Na místě se dokonce mělo nacházet i malé dítě. Muž se zabarikádoval v bytě, vyhrožoval sebevraždou a vyhrožoval i zasahujícím policistům. Prokazatelně u sebe měl nože a minimálně jednu střelnou zbraň, které demonstrativně vyhazoval z okna, aby ukázal policistům, že je ozbrojený. Současně vyhrožoval sebevraždou a řezal se nožem do krku, což svědčí o tom, že nebyl jen recidivistou, ale také pod silným vlivem drog nebo velmi psychicky vyšinutý.
Čí práva chceme hájit?
Je zvláštní, že ideologové lidských práv a obhájci právního purismu spustili nad smrtí tohoto člověka nářek, jako kdyby zasahující policisté zastřelili Matku Terezu. Některé neziskové organizace by se dozajista zapřísahaly, že by z něho ještě dokázali vytvořit řádného a pokojného občana. Samozřejmě za tučné peníze daňových poplatníků. Že je to asi tak stejně pravděpodobné, jako kdybyste chtěli z ledního medvěda udělat želvu, to už je jiná věc. Ale co práva ženy, kterou ohrožoval nožem? Co práva lidí, kteří s tímto člověkem museli žít v těsném sousedství a byli potenciálními oběťmi? A v nekonečné řadě, co práva toho malého dítěte? Policista, který muže postřelil, teď bude čelit mohutné štvanici, a pokud se prokáže, že porušil zákon, jeho práce u policie skončí, ba možná i hůře. Ale on nezpůsobil společnosti žádnou škodu, naopak, s největší pravděpodobností ušetřil jiné lidi dalších hrůz, které by jim tento recidivista připravil. Ale na oltář takzvané „spravedlnosti“ nejspíš předhozen bude, a to bez milosti a exemplárně, aby zase klesla pravděpodobnost, že na tento výkvět společnosti zase někdo z mužů zákona vystřelí. Přijdeme o policistu (vypadá to že je ze zásahové jednotky), jakých moc nemáme. Vlastně nám v ulicích chybí spousta i obyčejných policistů. Je opravdu dobrý nápad je systematicky demotivovat, nebo se jich takto zbavovat? Kdo nás potom ochrání před narůstajícími útoky nepřizpůsobivých grázlů?
Vraťme autoritám kompetence
Pokud se nadále nechceme čím dál hlouběji propadat do bahna pouličního teroru a kriminality, musíme upravit zákony a vyhlášky tak, abychom vrátili kompetence společenským autoritám. Policisté, zaměstnanci psychiatrických nemocnic a ústavů, vězeňská služba, učitelé. Ti všichni by měli cítit, že za nimi lidé i společnost stojí. V současnosti jsou všemi opuštění, při své práci na každém kroku riskují střet s nepraktickou ideologií prosazovanou nerozumnými zákony a vyhláškami a jejich řady řídnou. Co nás ale čeká bez nich?
Ing. Zdeněk Trmota, zastupitel Prahy 13, SPD – Trikolora
Zdeněk Trmota
