Ať občané vědí, jak to chodí - roky 2022-2026 v Zastupitelstvu Prahy 13
Proč článek vznikl
Tímto článkem bychom rádi veřejnost (nejen občany Prahy 13, neboť komunální politika a problémy ve větších městech jsou všude podobné a téměř stejné jsou i jednotlivé politické strany v jejich zastupitelstvech) seznámili s tím, co se dělo poslední 4 roky v komunální politice na Praze 13, jak zde fungovaly jednotlivé strany, jaké na to máme názory, co jsme se snažili prosadit či zlepšit a proč některé věci v komunální politice nefungují na principu veřejného zájmu.
Dva z pětatřiceti
Na úvod je třeba zmínit, že z 35 zastupitelů jsme byli za SPD-Trikolora-Nezávislí kandidáti jen dva, profesor místního gymnázia Ing. Zdeněk Trmota se zkušenostmi z plzeňské komunální politiky, a JUDr. Vladimíra Bondarenková, právnička se zkušenostmi z poslanecké sněmovny. Mnoho voličů zejména v Praze si bohužel pod pojmem komunální politika nic konkrétního nepředstaví a nechává si vnutit mediální zkratky „morálních majáků“, které jsou nesmyslné i v parlamentní politice, natož v komunální. Výsledkem v Praze je pak slabší zastoupení konzervativních stran se smyslem pro národní a lokální patriotismus, které mají paradoxně mnohem blíže k praktickým řešením každodenních problémů než strany, které se svými „vznešenými“ ideologiemi nic řešit nemohou a nechtějí a způsobují víc problémů než užitku.
Co šlo dělat
Ve dvou jsme samozřejmě neměli možnost ovlivnit strategická rozhodnutí, jako bylo nakládání s téměř miliardovým rozpočtem, nebo zastavování proluk a nemístné, i když pro developery velmi lukrativní zahušťování zástavby výškovými budovami kolem stanic metra. Ale mohli jsme klást otázky, veřejně kritizovat místní nešvary, snažit se mezi ostatními zastupiteli získávat podporu pro dobré nápady a pomáhat občanům v boji s úředním šimlem.
Na přírodu kašlající environmentalisté
Velkým překvapením pro nás bylo to, že ačkoliv ve volbách do Zastupitelstva Prahy 13 v roce 2022 uspělo hned několik „liberálně-zelených“ politických stran, tak opoziční prosazování intenzivnější péče o přírodu, zeleň, úklid a pořádek na ulicích a boj s invazí dalšího betonu zůstával hlavně na nás a jediným spojencem v opozici, kterému šlo výrazněji o přírodu a zeleň, byla místní Praha 13 sobě. Od Pirátů a SEN 21 (které mělo boj proti developerské výstavbě přímo v názvu) jsme téměř žádné výraznější snahy vedoucí k ochraně přírody a zeleně nezaznamenali.
Náš vztah ke „stavební koalici“
Seskupení SPD-Trikolora-Nezávislí kandidáti vstupovalo do voleb se slibem, že bude podporovat rozumnou výstavbu na okrajích městské části a že se bude snažit klást překážky zastavování proluk a dalšímu zahušťování zástavby, což jsme se celé 4 roky snažili dělat. Koalice vedená ODS (dalšími členy bylo ANO a TOP09) vyvolávala dojem velmi kooperativního vztahu k některým developerům a zastavování prostoru kolem stanic metra bylo realizováno rychle a bez snahy tento proces nějak brzdit či komplikovat, jako se to děje na některých jiných městských částech. V současnosti je potichu připravováno zastavění prostoru kolem metra Hůrka, posledního volného prostoru kolem stanic metra ve Stodůlkách, s nímž zásadně nesouhlasíme. Problémem je, že pan starosta Ing. David Vodrážka dle vlastních slov preferuje stavby jdoucí do výšky, a nikoliv přirozeně do krajiny, což je pro rozvoj městské části a její nezdravé zahušťování velmi nebezpečné.
Alespoň se nám povedlo ve spolupráci s Praha sobě ovlivnit záměr developera zastavit proluku v Chalabalově ulici, která by se byla bývala nacházela 7 metrů od stávající zástavby.
Rozvoj městské části
Naším zájmem je přimět radnici k revitalizaci severozápadního okraje městské části, především zcivilizováním cestiček v Přírodním parku U Hájů a údržbou a případným odkoupením údajné „vyšlapané pěšinky a cesty necesty“, která má dokonce na mapách jméno (jmenuje se Na Rohu háje) a je hojně využívaná velkým množstvím cyklistů, chodců a majitelů automobilů, kteří jedou na místní psí cvičiště. Také chceme zabránit tomu, aby si firma, která vlastní přilehlé pozemky, vydobyla změnu tohoto území na stavební a zničila ho.
Rovněž by bylo žádoucí, kdyby se v té samé lokalitě pro občany městské části podařilo propojit oblast kostela u cesty Za Hájčím dvorcem až k Jeremiášově ulici. O něco dále na východ bychom ocenili revitalizaci lesního porostu západně od Bucharovy ulice, který se nachází podél komunikace K Hájům.
Občané na holičkách
Dalším překvapením pro nás bylo množství občanů, kteří se na nás obraceli s tím, že neuspěli se stížnostmi na špatný stav úklidu chodníků, oprav zdeformovaných komunikací od silnic až po laguny u kanálů, kropení ulic ve vedrech, úklid sněhu, absurdní a nebezpečné prvky u nových staveb atd. Jednalo se pokaždé o stejné schéma. Občané se obrátili na úřad Prahy 13, kde byli s problémem odesláni na pražský magistrát (např. Technická správa komunikací). Tam jim bylo sděleno, že věc má řešit úřad Prahy 13, a občané absolvovali nedůstojný a marný ping-pong mezi dvěma různými institucemi. Podle našeho názoru by úřad Prahy 13 měl v těchto věcech postupovat aktivněji a jednat s partnerskými institucemi sám v zájmu svých občanů, a ne je posílat, aby si problém šli vyřešit sami.
Hospodaření s finančními prostředky
Je všeobecně známo, že obce si na svých účtech nastřádaly velké finanční prostředky. Stejně je tomu tak i na Praze 13. Jistá rezerva je samozřejmě žádoucí, ale my se domníváme, že smyslem existence radnic není naspořit si miliardu, ale využívat peníze ve veřejném zájmu. S tím souvisí zvláštní jev, kdy je v jednotlivých kapitolách rozpočtu rozpočtována na kalendářní rok vždy mnohonásobně větší částka, než je pak ve skutečnosti použita (velmi výrazné to bývá například v kapitolách doprava a bezpečnost). Celý rok jsme byli vždy ujišťováni, že akce a jejich vyúčtování budou teprve dobíhat, ale ani na konci roku opakovaně nebylo plnění rozpočtu o moc lepší.
Školství
Další věcí, kterou jsme měli v programu a o niž jsme usilovali, bylo zbavit školy na Praze 13 politických a pseudo-vzdělávacích neziskovek a umožnit školám, aby měly opět větší prostor pro výuku dle zdravého rozumu a mohly začít řešit problémy s všudypřítomnou šikanou mezi žáky i šikanou nepřizpůsobivých žáků vůči vyučujícím. Bohužel se nám nepovedlo oslabit byrokratickou podstatu přístupu ke školám a vzhledem k tomu, že většina promrhaných peněz podporujících řádění neziskovek ve školství pochází z pražského magistrátu a Praha 13 je školám jen přeposílá, nebyl pro jejich eliminaci příliš velký prostor.
Sport
Podivným způsobem jsou koalicí přidělovány dotace na sport. V září 2023 navrhl Zdeněk Trmota na zasedání zastupitelstva povinnou procentuální spoluúčast žádajících subjektů a zdálo se, že ekonomická logika přesvědčila i koalici, protože pan starosta pověřil předsedu dotační komise pro oblast kultury, sportu a volného času, pana Ing. Michala Drábka (ANO), aby se na otázku spoluúčasti podíval. Pak si to ale koalice z nějakého důvodu rozmyslela a dotace nadále proudí podle toho, jak se donátoři vyspí, nebo na základě osobních vazeb donátorů k jednotlivým sportům či sportovním oddílům. Nadále není žádná povinná spoluúčast ani u velkých projektů, nejsou informace, zda subjekt nežádal o tutéž dotaci i někde jinde, a nezvažuje se, kolik lidí z naší městské části se danou činností zabývá a bude mít z příslušné investice užitek.
Radlická radiála
Významnou roli jsme sehráli ve vzbouření veřejnosti tváří v tvář hrozbě, že bude Rozvadovská spojka místo původního podzemního řešení prodloužena takovým způsobem, že od ulice Bucharova až k metru Nové Butovice bude toto monstrum čnít na jedenáctimetrových pylonech. Po následujícím masovém odporu občanů ve formě petic a medializace došlo k přehodnocení tohoto skandálního projektu a začala být zpracovávána verze, která dává naději, že by Radlickou radiálu ve Stodůlkách alespoň zavedla pod úroveň okolního terénu.
Bezpečnost
Před více než dvěma lety se uprostřed volebního období objevil nikým nečekaný, ale hrozivý problém. Občané začali poměrně rychle ztrácet pocit bezpečí. Narůstající množství nepřizpůsobivých, ať už drogově závislých či osob žijících alternativně bez domova, příliv použitých injekčních stříkaček ohrožujících dokonce i děti u škol a školek, nemluvě o psích mazlíčcích, stupňující se agresivita a asociálnost chování nepřizpůsobivých, jejich invaze do veřejných prostor a na dětská hřiště a čím dál častější incidenty, v nichž hraje roli nůž, vytvářejí spolu s celoroční absencí městské policie na mnoha krizových místech v lidech pocit, že v ulicích Prahy 13 už není bezpečno.
My jsme se snažili na tento problém upozorňovat. Počínaje nepochopitelně malým rozpočtem na bezpečnost a konče absencí jakékoliv bezpečnostní koncepce radnice. Žádali jsme navýšení rozpočtu na bezpečnost, pronajmutí bezpečnostní agentury, která by obcházela nejkrizovější místa, nasazení většího počtu bezpečnostních kamer a intenzivnější obchůzky městské policie, aby se dostalo i na nebezpečná místa, kam žádný policista po celý rok nezavítá.
Bezpečnost a koalice
Ačkoliv soukromě mnozí členové ODS a ANO uvádějí své obavy o zhoršující se bezpečnost, ve veřejných prohlášeních ODS tvrdí, že k ničemu takovému nedochází a že jsme tu i nadále v bezpečí jako dříve. Navzdory dlouhodobému upozorňování Zdeňkem Trmotou na extrémně malinký rozpočet na bezpečnost a absenci jakékoliv bezpečnostní koncepce, má ODS ve volební kampani bezpečnost jako jednu ze čtyř priorit, což v kontextu posledních let vypadá spíš jako vtip, zatímco drogově závislí a bezdomovci pod vlivem alkoholu ostatním občanům pozvolna kradou veřejný prostor. To není demokracie a svoboda, to je neschopnost udělat pořádek a ochránit obyčejné lidi.
Bezpečnost a její nepřátelé
Ještě pikantnější jsou reakce Pirátů a SEN 21. Ti mají existenci co největšího počtu nepřizpůsobivých a drogově závislých přímo ve své ideologické koncepci. Piráti (zatím naštěstí jen na pražském magistrátu) rádi stěhují nepřizpůsobivé i kulturně odlišné občany na místa, kde zatím žádní nejsou, asi aby znepříjemnili normálním lidem co nejvíce život, a tyto destruktivní manévry skrývají pod pláštíkem tzv. „dostupného bydlení“. Pokud jde o SEN 21, zastupitelka Barbora Bero za toto sdružení reagovala na požadavek zastupitele Zdeňka Trmoty na navýšení rozpočtu na bezpečnost veřejně projevenou vulgární reakcí (že už ji to se..) a tvrdila, že za jejího mládí jí ulice přišly nebezpečnější než dnes. SEN 21 pro ni asi nebyla dost anarchistická a vulgární, protože v současnosti se tato dáma nachází na kandidátní listině Pirátů. Další zastupitel za SEN 21, Karel Vítek, snahu o navýšení rozpočtu na bezpečnost označil za nastupující fašismus.
Zde je dlužno podotknout, že ODS má na Praze 13 v otázce systematického stěhování nepřizpůsobivých do zdejší lokality zdravý názor a jejich další příliv na naši městskou část si nepřeje.
Bude Praha 13 zase bezpečná?
Z bezpečnosti se stává klíčové téma a my jako občané Prahy 13 i jako politici doufáme, že zastupitelstvo, které vzejde z letošních voleb, už nebude popírat nutnost ji řešit a pustí se v této oblasti tvrdě do práce.
Ing. Zdeněk Trmota, JUDr. Vladimíra Bondarenková, zastupitelé Prahy 13
Zdroje:
https://www.facebook.com/watch/?v=1414253737562677
Zdeněk Trmota
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