Žádný strom neroste až do nebe

Poznámky k článku: „Elon Musk - impérium sahající až do vesmíru“ (odkaz níže) Věcná, korektní diskuse k jeho obsahu by možná byla zajímavá.

(Poznámka: Rozhodnutí autora neotevřít diskusi plně plně respektuji. Při četnosti a pověstném „kalibru“ určitého typu příspěvků, se ani nedivím.)

Zde odkaz: Elon Musk – impérium, které sahá až do vesmíru:

Za sebe daný text oceňuji. Jde o shrnutí dosavadní životní dráhy Elona Muska korektním, nezaujatým tónem.

Vzpomněl jsem si přitom na řadu postav lidské historie: Někdo zazářil jako kometa a stejně tak rychle zmizel. Jiní přišli s přelomovými objevy, anebo zanechali po sobě nezapomenutelná umělecká díla. Mnozí z nich byli zároveň dramatickými, kontroverzními osobnostmi. Někdo pracoval skromně, potichu a hodnota jeho počínání se projevila až za nějaký čas. Rembrandt, zpočátku velmi úspěšný a žádaný malíř, byl v pozdějším období života svými současníky „morálně odsouzen“, vyhnán do ústraní a zemřel v zapomnění. Velikost jeho díla byla objevena až o dvě století později. A možná bych ještě připomněl velmi klikaté, těžké životní osudy Johna Newtona, který se významně zasloužil o zrušení otrokářství v britském impériu.



Určitě bych se však měl na pozoru ve vztahu k postavám pohádkově bohatým a mocným. Není jim co závidět a není důvod očekávat od nich, že zařídí „božský zlatý věk“. Rozumnější je vyčkat, jakými dalšími činy se projeví. U žádného člověka není namístě zbožné adorování, byť by jeho domnělé impérium sahalo třeba až ke hvězdám. Obecná lidská zkušenost v podobných momentech spíše varuje a nabádá k opatrnosti.

Každý člověk, byť by díky obdivuhodné vlastní píli, cílevědomosti a schopnostem dosáhl k nejvyšším metám, je jen člověk.

