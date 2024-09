Vláček do Litovle zabloudil v ranní mlze... nálady měsíce září

Hmle avalonsky to nibodó, spiš hanácky be to muhle bet. E gdeš óplně zaročeny to neni, poniváč v tym si nigdo nemuže bet jisté.

... Mlhy nad rovinou, vláček do Litovle bloudí mezi poli ... Ráno na střeše ... Básník Jan, jako obvykle, ráno na kole ... S autobusem je to podobné... ... Hanácké uspořádání krajiny ... Září na Úsově ... Slavnosti pozdního léta v zahradě ... Ranní pavučina na střeše ... Svítání ... Ráno nad naší První Eveňjů ... Modrý a bílý anděl na obloze, večer... ... ... Měděné ranní „vokno“ ... Ráno s kostelem sv. Máří Magdaleny a labutěmi ... Úsovský večer ... Gdeš na Hané vebiráte z pola zemsky jabka, máte nad hlavó takovy nebe. ... Večerní nebe a poslední vlaštovky ... ... ... Ranní pohled na Svatý Kopeček v dálce, hanácké uspořádání krajiny ... Nebe nad Hostýnskými vrchy ...