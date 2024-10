Už vím, proč elektrický veledistributor zdražil

Oš chápo, proč veledestrebotór zdražel, e gdeš je elektřina na světovym trho lacená. On mosi velepšet svó rozvodovó sóstavo.

Sóstava se mosi velepšet, temo rozomi každé.

Na toť ty fotočce je to navrcho na drátech óplně jasně vidět, jak takovy zahoštěni a velepšeni sóstave vepadá 😃

Je to jasné, ten ubožák nešťastný, velkoprodukčnědistribučník si neuměl předem a plánovitě odložit, ze svých astronomických zisků, které měl např. v roce 2022, peníze na investice. To přeci nikdo, ale opravdu nikdo nedělá, aby si z výdělku něco odložil na očekávané přístí výdaje. Kdo to kdy viděl takovou zpozdilost! (Carpe diem, napapáme se zisku dnes, tady a teď. A po nás potopa, pardon, další zvýšení cen zákazníkům.)

Takže například stolář, když bude vědět, že potřebuje novou pilu a hoblovku, nebo zvětšit plochu dílny dalším přístavkem, tak si přeci v žádném případě nebude na to předem a s rozvahou ukládat peníze stranou. Mohl by ale zkusit zvýšit cenu svých výrobků a dokonce to svým zákazníkům oznámit, že cenu zvyšuje kvůli tomu, „aby mohl vylepšit vlastní dílnu“. 😃



A za druhé, proč by ČEZ dělal takovou neoriginální hloupost, na kterou přijde kdekdo: že by na kapitálovém trhu hledal investory pro svůj záměr vylepšení sítě. Proč by se s tím namáhal, když může nebesky chytře zvýšit cenu odběratelům, kteří nemají kam uhnout. No, neudělejte to, když je to tak snadný...

Citát:

„Dalším faktorem jsou rostoucí náklady distribučních společností, které jsou důsledkem nejen inflace, ale i potřeby rozsáhlých investic do přenosové sítě kvůli rozvoji obnovitelných zdrojů.“

Zdroj zde: Odkaz

Lid na Hané hrdinně čelí energetické krizi návratem k tradičním dopravdním prostředkům nezávislým na fosilních palivech a elektřině



Ale dost,

dál už jenom

fotoblog říjnový

raně podzimní

Ptactvo nebeské neseje ani nežne a už vůbec se vůbec nestará o nějakou rozvodovou soustavu. Ale když někde ta „soustava“ je, tak na ní rádo spočine.

Teď ale nastává kruciální otázka, zda by za takový luxus nemělo ptactvo odvádět poplatky slovutnému ekonomickému subjektu zvanému „distribuce“.

Příklad z Úsova: S jakou nepřekonatelně geniální citlivostí kdosi kdysi, asi ještě za socíku, dokázal umístit dráty do krásné, renesančně koncipované krajiny.

A když máte ve výhledu z vikýře takové pěkné panorama, natož nebesky vylepšené „distribuční sítí“, je to hotový ráj na zemi

Není snadné nalézt „wireless view“

Tady se dráty za kaplí svatého Rocha rýsují jen nenápadně. Díky milosrdnému rannímu oparu.

Říjnové ráno. Aspoň špetka dávné industriálně-drátové romantiky.

