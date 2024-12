Toš bela zázračná Tichá noc

To bela fakticke zázračná Svatá Noc. Neco dávno nebévalyho! Neměle zme o nás v dědině letos žádny petarde!

Je to divny, přece normálni Štědré večír o nás bel oš nepředstavitelné bez tech nebeske nadpřirozenéch záblesku. Kapr chotnal nebeske za zvoko kanonáde a dárke pod stromečkem ste si muhle óžasně pěkně prohlidnót za romantyckyho světla rachétli co litale venko za oknem.



Jak je možny, že takovy pěkny idylicky Vánoce skončele? Orčetě za to muže „Fyjálova multydemolece“, která ožebračela o fšecke penize e mlady vérustke. Že oni - chodáci nešťastny - si neměle za co kópit ani to pyrotechniko... No ale zase, gdeš je to tak kózelné rok, tak orčetě přelitne Santa Bé z véchodo a ještě do Štěpána jim vráti fšecko, co jim „zlé Fyjála“ okradl. Bez obav, silvestrovské rambajs bode!

Deť to řikale oš naše stařenka, že z teho véchodo ani větr nic dobryho nepřinese!

Poznámke stréca Francina z advento:

„V mym adventnim kalendářo s čtvrtkama šlihovice oš neni ani jedna“, nařikal na Mikoláše zófalé stréc Francin.

„Nesmite orážet velkyho blbca řečó, že je jen nevéznamné malé blbeček.“

„Toš, měl sem takové sen, že zme v hospodě o letovelskyho piva nadávale na Španělsko. Jen furt nevim, proč zrovna na Španělsko, gdeš je na světě tolek óžasnéch zemi, na ktery be se pěkně nadávalo.“

„Hlavně, abe bele te hanácky adventni trhe politecke korektni a žrádlově veváženy: Jetrničke, klobáske a svařáke fšeckyho droho!“

„Oš so celé ščastné, gdeš mně přešla v mejlo nabidka, že mužo pro pséke kópit speciálni adventni nadilko zlevněnéch granoli!“

„Mět blby sne je velece pozitivni věc. Ta radosť, gdeš se vzbodite

a zjistite, že nic takovyho faktycke nebelo, je k nezaplaceni.“





