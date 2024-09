Tento horor bude v zájmu transparentnosti monitorován

Zásadní dialogy v hospodě na Prvni Eveňju: „Miláčko, dal bech si eště jedno pivo.“ „Kop si co chceš, třeba aji neco na sebe!“

„Když odchází léto, je to jako loučení s přítelem“ (italské přísloví) ... ... ... ... ... ... ... ...

Negdo jiné je vzácné a všode nedostatkové

Akoráť včerá mně napadlo, že proč mám to práco na starosť já, gdeš be jo muhl odlat „negdo jiné“. A je to divny: žádné takové „negdo jiné“ se nenašíl!