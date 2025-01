Tak prý Trudeau nabídl Trumpovi, že se USA můžou stát jedenáctou provincií Kanady

Laskavé, chápající a vlídné čtenáře bych rád varoval, že nadpis je parodií a tentýž žánr se vyskytuje v převážné části blogu.

...

Je nabíledni, že pan Trump svým vizionářským plánem přijmout do náruče Spojených států Kanadu, Grónsko a Panamský průplav ve skutečnosti prozradil, jak si představuje svůj slib, že „ukončí válku za jeden den“. To je progresizmus v mezinárodních vztazích jak vyšitý.

...

Ještě lepší by však bylo, kdyby si naopak Grónsko postupně připojilo Kanadu, USA a pro jistotu třeba i celou Panamu. Notabene i Mexiko se přímo nabízí. Mexický záliv by se pak nejmenoval Americký, jak o tom sní Trump, ale zcela oprávněně Grónský. To by mělo geniální logiku! Golfský proud by se mohl přejmenovat na Všegrónský!

Ledaže by třeba mezitím vznikla Svatá kubánsko-floridská aliance, která šlechetně hodí vidle do celé té grónské taškařice.

...

Nebývalým progresizmem v mezinárodních vztazích se taky blýskl pan Musk, který jasnozřivě odhalil nekalé rejdy Pákistánců na severu Skotska. Není náhodou za tím fiškuntálský plán udělat z Velké Británie další stát USA?

To však má rovněž svůj háček: Co když si Velká Británie vzpomene, že chce zpátky své vzbouřenecké kolonie? Co když bude Spojené království chtít přijmout pod svá křídla málem celou Severní Ameriku? Make Britain Great Again! (Québec pro daný moment laskavě promine, avšak Francie už se těší)



Ale pozor, co když si Dánové vzpomenou, že svého času spadala značná část území britských ostrovů, tehdy zvaná Danelaw, nebo Danelagh, pod nadvládu Dánského království? Dánsko by si tedy mohlo nárokovat připojení Británie, žejo, to dá rozum!

Nezapomeňme, že Grónsko je v souladu s platným mezinárodním právem součástí dánského státu a obyvatelé Grónska jsou dánskými občany. Idea atlantického Všegrónska by najednou dostala ještě snovější dimenzi. Dánové by mohli přejmenovat dle římského vzoru severní Atlantik na „Naše moře“ - Mare nostrum, či ještě lépe na Dánský oceán. Při takové vizi bych klidně mohl svůj blog přejmenovat na Traktát o Dánském oceánu – Tractatus de Oceano Danico

...

Ale „my, Francouzi“ vám ty srandičky překazíme, milánkové! Připojíme Québec a ponecháme si souostroví Saint-Pierre et Miquelon. A bude po bžundě!

Vzkříšení (autor M.T. 2004) – Vitráže v kapli sv. Petra na ostrově Saint-Pierre, francouzské souostroví St-Pierre et Miquelon.

...

...



Podle Knihy Přísloví, 10:14, "ústa pošetilce přivádějí zkázu.“

Pročež milí přátelé, neberte vážně ani bláznivé výplky výše v textu sepsané.

...