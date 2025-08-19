Studené léto, žhavé léto... Červencové a srpnové proměny

Přišel pozdě večer do hospůdky u nás jakýsi cizí člověk a ptal se, jak to, že je otevřeno tak dlouho po závěrečné době. Odpověď paní hospodské byla odzbrojující: „Deť só žňa, chlapci majó žizeň!“

...

...

Červencový večer, pár kapek deště na skle.

...

Krajina žní, večer, se světelným úkazem na nebi.

...

...

...

...

Krajina žní

...

...

...

...

Léto na Úsově

...

Odpolední bouřka nad rovinou, dvojitá duha...

...

Cesta domů, krajina s mlhami po dešti a svatý Antonín

...

...

...

I na Hané se najdou „všichni dobří rodáci“

...

...

Tiché letní ráno před východem slunce...

...

...

...

Chladné letní ráno

...

Léto v horách, okno v mracích mezi deštěm

...

Autor: Marek Trizuljak | úterý 19.8.2025 21:49 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

Další články autora

Marek Trizuljak

Zahradní slavnost a parádně vokáknutí machři

Začátek léta, zahradní slavnost, hodující machři v elegantních kostýmech, radost, světlo, barvy.

28.6.2025 v 18:47 | Karma: 19,88 | Přečteno: 249x | Diskuse | Fotoblogy

Marek Trizuljak

Svět bude znovu nádherný (Make the World Beautiful Again)

Na světě je krásně, Doník si jede pro úžasnou novou hračku. Bílé letadýlko s pozlaceným, orientálně přebohatým interiérem. Královský dar! Vpravdě fenomenální důvod vyrazit na světově významnou zahraniční cestu.

13.5.2025 v 14:04 | Karma: 14,08 | Přečteno: 289x | Diskuse | Společnost

Marek Trizuljak

Květen řádí v krajině (a v zahradě stejně tak)

Sekačka na trávu je bezkonkurečně nejlepší hledačkou kovu. Nezapomenutelným bonusem je pak zvukový efekt při nálezu vzácných kovových předmětů.

4.5.2025 v 15:42 | Karma: 16,86 | Přečteno: 199x | Diskuse | Fotoblogy

Marek Trizuljak

Dubnové bláznovství pokračuje (bláznovství krajinných krás)

Po strašení suchem následuje televizní pouštění hrůzy, jak ničivé budou noční mrazy; pak předpověď děsivých veder a hned nato titulky, že se na nás valí vlna přímo šíleného chladu.

29.4.2025 v 15:47 | Karma: 20,22 | Přečteno: 434x | Diskuse | Fotoblogy

Marek Trizuljak

Velikonoční svátky ve výtvarném pohledu

Velikonoční svátky ve výtvarném pohledu ... (obrazy, fotografie, sklo, variace námětů, skicování, vitráže) ...

21.4.2025 v 15:08 | Karma: 12,11 | Přečteno: 164x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

