Studené léto, žhavé léto... Červencové a srpnové proměny
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Marek Trizuljak
Zahradní slavnost a parádně vokáknutí machři
Začátek léta, zahradní slavnost, hodující machři v elegantních kostýmech, radost, světlo, barvy.
Marek Trizuljak
Svět bude znovu nádherný (Make the World Beautiful Again)
Na světě je krásně, Doník si jede pro úžasnou novou hračku. Bílé letadýlko s pozlaceným, orientálně přebohatým interiérem. Královský dar! Vpravdě fenomenální důvod vyrazit na světově významnou zahraniční cestu.
Marek Trizuljak
Květen řádí v krajině (a v zahradě stejně tak)
Sekačka na trávu je bezkonkurečně nejlepší hledačkou kovu. Nezapomenutelným bonusem je pak zvukový efekt při nálezu vzácných kovových předmětů.
Marek Trizuljak
Dubnové bláznovství pokračuje (bláznovství krajinných krás)
Po strašení suchem následuje televizní pouštění hrůzy, jak ničivé budou noční mrazy; pak předpověď děsivých veder a hned nato titulky, že se na nás valí vlna přímo šíleného chladu.
Marek Trizuljak
Velikonoční svátky ve výtvarném pohledu
Velikonoční svátky ve výtvarném pohledu ... (obrazy, fotografie, sklo, variace námětů, skicování, vitráže) ...
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Vrabčák v náručí monstra. Stalinova dcera prchla ze SSSR, stínu otce však neunikla
Seriál Jejím otcem byl jeden z největších masových vrahů v historii lidstva, přesto ho nenáviděla i...
Umění, byznys nebo zábava? Nesmyslná AI videa zaplavují web, autory to živí
Internet zaplavuje nový druh videoobsahu, pro který se v angličtině vžilo označení „AI slop“, tedy...
Zabavte počítače, než s bitcoiny uteče. Proč policie zatkla Jiřikovského a co řeší
Premium Tomáš Jiřikovský, kontroverzní podnikatel z Břeclavi a provozovatel nelegálního tržiště, který...
Na propagaci Česka musejí podle Kulhánka přispívat i firmy. Mají z ní profit
Premium Na lákání turistů do Česka vydává stát desítky milionů ročně. Z nich nemají prospěch jen obce, ale...
- Počet článků 1147
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1121x