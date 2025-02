Ranní andělé (a proč chodím vždy pozdě)

Fotoblog. Jen nevím, co napsat do perexu... protože... Asi jsem se díval na mraky a na ostatní jsem zapomněl...

...

Odrazy a průsvity

...

Ranní „vokno“

...

...

Východ slunce nad kostelem sv. Máří Magdaleny

...

Ráno, křehké únorové mlhy...

...

„Vstával jsem pozdě

kvůli únavě

A unavený jsem byl proto,

že pozdě šel jsem spát

Když ale spát pozdě

jsem šel proto,

že jsem až do noci úkol psal.

A úkol jsem měl,

protože mi ho dal učitel,

prý jsem nerozuměl, co říká

Jenže já jsem nerozuměl proto,

že jsem se skrz okno díval na nebe...

To všechno proto

Proto jsem dnes zas přišel pozdě,

když ten mrak byl včera tak krásný,

omlouvám se“

(Steve Turner, volně přeloženo)

...

Únorové svítání na Hané

...

Ranní anděl, ochránce na cestách...

...

...

Svítání

...

Ranní okno

...