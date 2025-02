„In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas - V nutném jednota, v nerozhodnutém svoboda, ve všem láska“ (1)

V hospodě s Hospodinem a jak to souvisí s betlémskou maštalí

Dle zpráv v evangeliích se Ježíš narodil v chlévě. Není nic, ani maštal, ani jesličky se slámou pro dobytek, co by znesvětilo Božího syna, ale naopak: On svojí přítomností posvěcuje prostředí, kde se nalézá.