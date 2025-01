Poznámky o současném ’’levicovém antisemitizmu’’

Jde možná spíše o „anti-izraelizmus“ odvíjející se svým původem od skutků poválečné Stalinovy říše. Žel až po současnou prapodivnou válečnou koalici-nekoalici Ruska s Íránem.

Sovětským svazem vedený „tábor míru“ vsadil na podporu nově vznikajícího státu Izrael. Zpočátku zejména zbrojními dodávkami, mimochodem se zásadním podílem zbraní a letecké techniky z Československa. Sovětský svaz vznik Izraele podpořil, a tak i nová československá komunistická vláda uznala nezávislost Izraele 19. května 1948, pouhých pět dní po jeho vzniku.

Stalin to nedělal ze žádného altruizmu. Bylo to natruc „prohnilému Západu“ a také si od toho sliboval, že bude mít na Izrael mocenský vliv. Nebylo o co stát, Izrael sovětské vměšování do svých záležitostí odmítl. Odpovědí byla nenávist a msta, zbrojní pomoc „tábora míru“ se přesunula k arabským státům a jejich válčení proti Izraeli. Podporovaná byla později i Lidová fronta pro osvobození Palestiny, marxistická teroristická frakce OOP.

Stejně tak nelze zapomenout na vlnu protižidovské hysterie z padesátých let v komunistických státech. Nenávistná emoce byla tak silná, že se prakticky k nerozeznání podobala antisemitizmu. Zuřivě byli odhalováni a popravováni tzv. „agenti sionizmu“.

(Notabene, obdobná temná emoce se zčistajasna objevila například v podobě nevraživého plivání „na Sorose“. Žel, v podtextu podobných výpadů dříme ryzí antisemitizmus.)



Podněcování antiizraelských nálad přesně zapadá do „Medvěděvovy doktríny“, že Rusko musí v západních zemích podporovat veškeré destruktivní procesy. Nesporně k tomu patří poopichování antisemitských nálad mezi muslimy, kdekoliv na světě žijí. A nepochybuji o tom, že zmíněná postkomunistická říše (Rusko) si dosud udržuje různé formy vlivu na levicově orientovaná hnutí v evropských zemích a zejména na studentské prostředí, které se opakovaně ukazuje jako náchylné k revoltě. Zdá se, že vůbec není těžké šířit mezi studenty třeba i absurdní komunistické hatmatilky, například Mao Ce Tungovo učení, jak se to stalo za nepokojů ve Francii r. 1968. Ze stejného důvodu asi není ani dnes těžké šířit nenávistné emoce namířené proti Izraeli. Záminka se nabízí, protože známou, mnohokrát potvrzenou odhodlanost Izraele bránit se při každém napadení lze snadno překrucovat a líčit jako údajně hrubý necivilizovaný militarizmus.

Další věcí je podpora evropských zemí a různých humanitárních organizací adresovaná Palestincům. Tato apriori není antiizraleská. Je míněna jako pomoc Palestincům, aby dříve nebo později dosáhli na vlastní státnost. Neřešitelným problémem však zůstává zneužívání pomoci palestinskou reprezentací (exemplárně právě Hamásem) k vyzbrojování a útokům na Izrael. Když se na pomoci ubere, aby se zabránilo jejímu zneužívání, nastane povyk a obviňování z nehumánnosti.



K tomu je snad ještě třeba dodat, že značná část oněch „antisemitských“ protestů v západních zemích se nese spíše na emocích vzbuzených nepopiratelným strádáním obyvatel pásma Gazy, a tudíž na antipatiích namířených proti nekompromisnímu počínání izraelské armády. Světová veřejnost také byla téměř dennodenně svědkem peskování Izraele ze strany šéfa OSN, na rozdíl od neuvěřitelné nevšímavosti téhož náčelníka vůči každodenní brutálnosti ruské agrese proti Ukrajině.

V praxi to znamená, že po léta raketami ostřelovaný Izrael, navíc ještě bolestivě zasažený monstrózním teroristickým útokem z října 2023, se prý nesmí bránit v takovém rozsahu, jaký on sám považuje za nezbytný, aby další útokům předešel. Zatímco ruský agresor, který se nijak zvlášť netají se svým záměrem vymazat Ukrajinu a ukrajinský národ z povrchu zemského, se dosud žádného naléhavého peskování ze strany šéfa OSN nedočkal. Něco tu nehraje...

Analogická otázka zní: Jak to, že soucitem, mírovými ideály a pokrokovou humánností zcela jistě prodchnuté studentstvo neprotestuje den co den proti ruské brutalitě? Utrpení obyvatel pásma Gazy vadí a utrpení lidí z Ukrajiny, zničená města a válka vedená stylem spálené země nevadí? Že by se snad nebozí „levicoví studenti“ báli, že budou nařčeni z „nenávistného antirusizmu“?😀

