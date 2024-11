Druhá fáze podzimu může být v něčem krásnější, než ta první. Bá-snění, usebrání, dohasínání, klid... Chladivé soustředění po období hýřivých barev.

...

...

Bývá nám ticho

jak dětem zima.

Tak dávno není kdy

vymlouváme se na jindy.

A dlouho ještě

budeme se vymlouvat

Jan Skácel

...

Listopadová krajina s kaplí svatého Rocha na Úsově

...

Co zbylo ze smrkového lesa...

ale otevřel se svět jiný

k dálce,

do krajiny

...

Ranní okno

...

...

...

...

...

...

Zapadající slunce u kaple sv. Rocha na Úsově

...

Motiv z Úsova

...

...

...

Poslední list se třese na platanu,

neboť on dobře ví,

že co je bez chvění, není pevné.

List nemusí tě, Bože, prosit o nic,

dal jsi mu růst a on to nepokazil.

Ale co já…



Vladimír Holan

...

...

...