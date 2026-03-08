Podlemnohizmus a nárůstovšakdojmizmus jako statistické metody

Připustit bychom určitě mohli i zdásežeizmus a další podobné. Kreativních přístupů není nikdy dost, inovace je vždy vítaná.

...
V průzkumech veřejného mínění narůstá podpora prezidenta Pavla, momentálně je to kolem 57%.
V pořádku, můžeme se klidně dohadovat, jak vypovídající vzorek obyvatel se vyjádřil pro STEM a zda by se při nějaké jiné metodě dotazování nezjevilo odlišné procento. V obecném smyslu je určitě dobře, když existuje dostatečná důvěra občanů vůči politikům v čele země. V nejisté době je vysoká důvěra v prezidenta a nejvyššího velitele ozbrojených sil opravdu potřebná a žádoucí.
Na všelikých krásných portálech se ovšem daná informace o podpoře objevuje s geniálním dovětkem hned v záhlaví. Například: Podle mnohých ale prezident příliš zasahuje do vnitropolitického dění“, anebo: „Narůstá však dojem, že prezident příliš zasahuje do politiky“. „Naproti tomu se ale zdá, že... (atd.)“ Takové průkazné statistické konstanty – zejména podlemnohizmus a nárůstovšakdojmizmus – jsou teprve onou zázračnou ingrediencí, která dělá zprávu zprávou se vším všudy. 😃
...
V souladu s pradávnou biblicky inspirovanou hláškou: „Ať Petr nebo Pavel“, bych si skromně dovolil navrhnout další inovativní statistickou metodu. Když mají ti dva dohromady podporu 57%, pak jeden z nich, například Petr, má pouhých 28% a Pavel snad těch 29. Žádná sláva a žádná nadpoloviční většina. Ani jeden, ani druhý! 😃

...

Autor: Marek Trizuljak | neděle 8.3.2026 19:42

Marek Trizuljak

  • Počet článků 1149
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1121x
Výtvarný umělec, kurátor výtvarných projektů, publicista

