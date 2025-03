„Pane prezidente, Vy si nemusíte dělat starosti s dress codem. Jste oblečen do cti a odvahy“, řekl ukrajinskému prezidentovi král Karel III. při přijetí v Sandringhamu

Britský král Karel III. přijal v neděli 2. března 2025 ukrajinského prezidenta Zelenského ve svém sídle na východě Anglie. Schůzka se konala na okraj summitu o Ukrajině, který svolal britský premiér Keir Starmer.

Karel III. už dříve vyjádřil podporu Zelenskému a Ukrajině, když mimo jiné řekl, že „tato země zažila nepopsatelnou agresi po nevyprovokovaném ruském útoku“. S ukrajinským lídrem se poprvé britský král setkal v roce 2023 v Buckinghamském paláci.

Březnové ráno

Pěkně nám ten březen začal, jen co je pravda. Je však také třeba zmínit historické paralely. V počátcích nacistické agrese proti Británii, za krutého německého bombardování, měl Winston Churchill značné problémy, než přesvědčil USA o potřebě pomoci. A jezdil na setkání s americkým prezidentem v prosté polní uniformě.



Mrazivou paralelou a ukázkou podlosti je finta s údajně „nezbytnými demokratickými volbami“ v napadené, bránící se zemi.

Churchill, vyznačující se buldočí odhodlaností a pevností ve svých postojích, nacistům vadil. Zaměřili proto velké úsilí na šíření propagandy, že prý je v Británii nezbytné uskutečnit demokratické volby.

Vypadá to tedy, že se milej zlatej „Don T.“ inspiroval nacistickými propagandistickými metodami, když naléhá na konání „demokratických voleb“ ve válkou trpící, bránící se Ukrajině. Zejména když mezitím probleskují zvěsti, že lidé z jeho týmu kontaktovali potenciální politické konkurenty,(Tymošenkovou a Porošenka), které by bylo možné proti Zelenskému postavit. Velice doufám, že tak hrubé zasahování do vnitřních záležitostí Ukrajiny bude neúspěšné stejně tak, jak neuspělo nacistické Německo se svými podvratnými akcemi proti Velké Británii.

Březnové ráno...

Je důležité, aby prezident Zelenskyj vytrval v odhodlání podobně jako před 85 lety britský premiér Churchill. Aby ukrajinský prezident zůstal pevný ve svých postojích, oděn do cti a odvahy. Aby se nenechal zlomit

k poníženému „políbení prstenu“ výše zmíněného Dona T.

SLÁVA UKRAJINĚ

