Kým jsou ve skutečnosti „šiřitelé pokrokových názorů“, kteří tak chvályhodně a spravedlivě přerušili projev „antipokrokového“ pana Lipavského? Nezaškodí mrknout se, odkud pokročili a kam dál pokročit hodlají.

...



No to je přeci jasné. Křišťálově průzračnější, než křišťál nejkřišťálovatější.

Zprvu byli šiřiteli marxistických pokrokových názorů palestinští soudruzi, kteří v zájmu světového míru „šlechetně vykonávali“ teroristické útoky. Spolupracoval s nimi i leninsky pokrokový soudruh Ramirez Iljič Sánchez - Carlos, který za tím účelem vystudoval Univerzitu míru v Moskvě.

Mezitím ale soudruh Arafat zradil ideály pokroku a přistoupil na smír, za což obdržel dekadentně západní, kapitalistickou Nobelovu cenu.

Záhy se proto stali „novými nositeli pokroku“ palestinští islámští soudruzi za mohutné podpory nejvšepokrokovějšího Sovětského svazu a jím vedeného tábora míru. Šlo přeci stále o „národně osvobozenecký boj palestinského lidu“. Americkými imprálisty podporovaný Izrael měl být v zájmu míru zničen a „centrály světového sionizmu“ zadupány do země.

Což trvá dodnes. Šlechetní vykonavatelé teroristických útoků zůstávají konzervativně věrní svým mírovým plánům. Jsou při tom podporovaní Íránem a věrně se dál ucházejí o přízeň Ruska. Taváryšči z Hamásu tam jezdí na přátelské návštěvy. Viz například v září 2022, kdy tehdejší vůdce Hamásu Ismail Hanieyh představil v Moskvě ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi své představy o Nové palestinské národní frontě proti sionistickému režimu. Odkaz (Další návštěva se pak konala v říjnu 2023: Odkaz

Ale soudruhům z Hamásu se také dostává nemalých sympatií od vždy pokrokové OSN a od progresistických, propalestinských zapřisáhle západních neomarxistů, kteří už Izraeli pohrozili, že s ním nebudou kamarádit.

Situace se dál zamotává. Pokroková komunita pocházející z muslimských zemí, (která v USA trpí pod knutou hnusného amerického imperializmu, to musí být jasné každému), prý vždy podporovala pokrokové demokraty. Tentokrát se však v prezidentských volbách schválně na ty „ultralevičáky“ vykašlala, aby se pomstila Bidenovi za pomoc Izraeli. Výsledkem je zvolení výsostně antipokrokářského Trumpa, který, jak se zdá, bude podporovat Izrael tvrději a důrazněji než Biden.

Čeští „souzi“ z toho můžou mít v hlavě bramboračku, ale možná jim to ani nevadí. Počkají si na instrukce z pravicově konzervativního Ruska, (které přeci stojí jasně a nesmlouvavě proti všem pokrokářům a progresistům), aby napříště už konečně věděli s jistotou, komu fandit a komu spílat, než se zase někde něco obrátí naruby a ještě narubovatěji.