Obrazy a slova na začátku ledna

Nalezená zátiší a slova, okna, ptačí stezky, večery jezerní... setkání živlů... (Výběr z lednových fotografií, nových i dávnějších)

..

„Oko naslouchá“ (Jean Louis Chrétien)

...

Novoroční okno, detail

...

Na Úsově, večer těsně předsilvestrovský (30.12.2024)

...

Na Úsově, večer těsně předsilvestrovský

...

...

Hořící keř





potkaly se živly

oheň a led

...

Vánoční okno

...

...

...

„In the midst of winter, I found within me, an invincible summer.“

(Robert Lee Fulghum)

...

Strom

...

...

Ptačí stezky

Na ptačí stezce

hledám stopy



Smutnit se mi nechce

Po zemi ptáci

našlapují lehce

a neznají stesky

Ten,

kdo ptačí stopy nečte,

nepochopí

...

ptactvo nebeské...

...

...

Stínové zátiší...

...

...

...

...

...

...

...