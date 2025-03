Nobelovu cenu míru pro Trumpa a Putina

Už se to krásně rýsuje: Nobelovu cenu dostanou Trump a Putin. Ale co potom se Zelenským, který jejich nádhernému míru překáží?



Poznámka pro vzácně chápavé čtenáře: určitě, že určitě patří tento text do vážného žánru. Není to žádná sarkastická nadsázka.

Ono se to nejenom rýsuje, ale přímo vyjasňuje, soudruzi



Rodní bratři mírostvůrci si po telefonu velmi úžasně domluví rozdělení ukrajinského území, majetku, elektráren, atd. Což bude bezpochyby nejlepší záruka míru.



Rusko už předem oznámilo své velkorysé podmínky: Zabere tolik ukrajinského území, kolik si samo v Dumě demokraticky odhlasovalo.

O tom nemůže být ani nejmenší pochybnost: když je to demokraticky odhlasováno, tak je to mírovej plán jako bejk.



- Na ostatním území bude Amerika bezplatně těžit suroviny, čímž si čestně a poctivě vezme zpět oněch údajných 500 miliard dolarů, které dle svého mínění Ukrajině půjčila. A připočte si k tomu překrásné úroky aspoň sto procent za „vysoce rizikovou půjčku“.



- Zbytková Ukrajina bude tak úchvatně neutrální, že tam nastane ráj na zemi. Na neutralizaci by se taky mohl podílet spolumírostvůrce Orbán vysláním mírových jednotek na Podkarpatskou Rus, (zkrátka Velké Uhersko, žejo.) V žádném případě si ale nemůže malovat, že by ho ti hlavní dva přibrali do sestavy „nobelistů“, na to ať hošánek zapomene!



- Rusko na oplátku velkodušně dovolí, aby na okrájeném území působili pozorovatelé. Ti ovšem nesmí být z Evropy a nesmí být ozbrojení. To je přeci jasné: když tam bude Amerika „civilizovaně těžit suroviny“, tak je to záruka míru a žádní ozbrojení pozorovatelé tam být nemusí. Nikoho ani nenapadne americké koloniální území napadnout (přinejmenším do doby, než bude všechno vytěženo). Podmínka neozbrojenosti se jistě nebude vztahovat na případné maďarské jednotky, protože to přeci nebudou žádní pozorovatelé, budou to spolumírostvůrci, takže zbraně můžou mít.

Divotvorní pozorovatelé z Ruska, rozmístění na demokraticky zabraném území, si taky můžou ponechat zbraně. To přeci dle rozhodnutí Dumy už není žádná Ukrajina. Patří to Rusku; podmínka nepřítomnosti ozbrojených sil tam absolutně nepřichází do úvahy.



- Neslýchaná velkorysost je už předem zaručena: Ukrajina bude na všech jednáních přítomná, vždyť právě o ní se bude mluvit!

Vůbec není pravda, že by se jednalo o čemkoliv, co by ukrajinská strana nevěděla. Vždyť pak - až se dva jasní nobelisté mezi sebou dohodnou - bude Ukrajina o všem informována.



Vypadá to neodvratně na Nobelovku pro Trumpa a Putina, protože to fakt nemá chybu... Už se otevírá kaviár a Sovětskoje Igristoje, oslava bude velkolepá.

...



...