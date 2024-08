Negdo jiné je vzácné a všode nedostatkové

Akoráť včerá mně napadlo, že proč mám to práco na starosť já, gdeš be jo muhl odlat „negdo jiné“. A je to divny: žádné takové „negdo jiné“ se nenašíl!

... Téměř každá strana má svůj styl volebních slibů. Například: „postaráme se, aby SE udělalo... 😃

Pak se ale zčistajasna ukáže, že adresáti plamenné politické výzvy „abyseudělalo“ se do věci nijak nadšeně nehrnou. Asi by to měl udělat někdo jiný. Vzápětí se ještě jasněji ukáže, že ten „někdo jiný“ je silně nedostatkový. Široko-daleko žádný takový není. Rovněž pan „pročbychtoměldělatjá“, nebo „pročzrovnajá anetamti“ se mezitím kamsi vypařil... Zkrátka, důvěřivý volič zas neobjevil pomocnou ruku na konci vlastní paže. Proto začne znovu a ještě úpěnlivěji toužit po nějakém zázračně jiném politikovi slibujícím, že „zařídí, aby SE to udělalo“. ... Druhý díl: Radosti léta. Stréc Francin, ráno na traktóro spichá neco konkrétniho vekonat. Nečeká, že be to odlal negdo jiné. Akoráť sem se Francina večír v hospodě zapomněl zeptat, keho bode volet. ... Léto budiž pochváleno... ... Rybářská idyla... ... ... Večer s kostelem svaté Máří Magdaleny ... Úsovská scenérie, po žních, na sklonku léta ... Nebe, ráno ... Večer ... ... Ranní okno ...