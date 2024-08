Nebude nakonec Trump tím staříkem mluvícím z cesty?

Celkově to začíná být komedie. Jak se doteď útočilo na Bidena, že je vetchý stařík, tak se nyní zčistajasna ukazuje, že roztřeseným staříkem s chraplavým hlasem a mluvícím z cesty, se může stát Trump.

(Nostalgicky jsem zavzpomínal na některé naše lidumilné spoluobčany, kteří před několika málo lety spílali do „amorálních hyen bez úcty k stáří“ každému, kdo se opovážil zmínit o vyšším věku a řekněme křehkém zdravotním stavu pana Zemana. Zatímco v poslední době si titíž cituplní spoluobčané neuvěřitelně zgustli na každém projevu slabosti pana Bidena.)

V dokonalou frašku se obrátila dosavadní debilizační kampaň(1), když republikánský tábor promrhal desítky milionů dolarů na Bidenovu dehonestaci.



Bravo! Byl to od demokratů geniální tah, nechat Bidena odstoupit až poté, co konkurence vyházela zbůhdarma takové těžké háky k plivání na něj. 😃 😃 😃

Nyní republikánům nezbývá nic jiného, než štědře zaplatit blátomety na Harrisovou. A přitom ji, nešťastnou, nemohou očerňovat, protože tím by jí vlastně pomohli.

Ani jim to břímě nezávidím. To je hotové neštěstí, muset vyhazovat miliony za takovou lapálii. Nojo, když někdo za každou cenu chce, braňte mu v tom 😃



Ale demokraté mají v rukou ještě jeden trumf: Můžou provést další personální výměnu! Samozřejmě až poté, co republikáni zaplatí mastné sumy za dehonestační mašinérii proti Harrisové. Jen ať se vzácní republikáni prohnou i potřetí, kdyby nakrásně chtěli tupit zase nějakého jiného Trumpova protikandidáta či protikandidátku.