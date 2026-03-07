Nad ránem, nad Teheránem
...
Kamarád z dávných dob, námořník, poutník, světoběžník, mi kdysi vyprávěl o cestě do Íránu, na niž se vydal s partou podobně naladěných přátel.
Nad Teheránem je vysoká hora. Z předměstí se kus vyvezete lanovkou, ale nahoru musíte vystoupat ještě pěknou štreku po svých. Naši turisté stanuli na vrcholu, kochali se pohledem na město, nadšeně komentovali. Opodál seděl na zemi muž, podle vzhledu určitě místní. Přátelsky pozdravil cizince a zeptal se, odkud jsou. „Z Česka“, odpověděli.
A ten muž řekl: „Ano, to já dobře znám: Julius Fučík!“
...
Při sestupu si cestovatelé našli klidné místo kousek dál od stezky, že tam přenocují. Když vytáhli z báglů jídlo, objevila se liška. Chovala se přítulně, nechala se pohladit a nakrmit. Zdvořile povečeřela s hosty z daleké ciziny. A když zalehli do spacáků, natáhla se vedle nich na zem jako věrný pejsek. Ráno se probudila a odcupitala.
Tím končí zápis příběhu, jak se opravdu udál.
...
Pohádkový závěr by však mohl znít i takto:
Než liška odešla, zeptala se turistů odkud jsou. Když uslyšela, že z Česka, hned zareagovala: „Ano, to já dobře znám: Leoš Janáček!
...
Marek Trizuljak
Studené léto, žhavé léto... Červencové a srpnové proměny
Přišel pozdě večer do hospůdky u nás jakýsi cizí člověk a ptal se, jak to, že je otevřeno tak dlouho po závěrečné době. Odpověď paní hospodské byla odzbrojující: „Deť só žňa, chlapci majó žizeň!“
Marek Trizuljak
Zahradní slavnost a parádně vokáknutí machři
Začátek léta, zahradní slavnost, hodující machři v elegantních kostýmech, radost, světlo, barvy.
Marek Trizuljak
Svět bude znovu nádherný (Make the World Beautiful Again)
Na světě je krásně, Doník si jede pro úžasnou novou hračku. Bílé letadýlko s pozlaceným, orientálně přebohatým interiérem. Královský dar! Vpravdě fenomenální důvod vyrazit na světově významnou zahraniční cestu.
Marek Trizuljak
Květen řádí v krajině (a v zahradě stejně tak)
Sekačka na trávu je bezkonkurečně nejlepší hledačkou kovu. Nezapomenutelným bonusem je pak zvukový efekt při nálezu vzácných kovových předmětů.
Marek Trizuljak
Dubnové bláznovství pokračuje (bláznovství krajinných krás)
Po strašení suchem následuje televizní pouštění hrůzy, jak ničivé budou noční mrazy; pak předpověď děsivých veder a hned nato titulky, že se na nás valí vlna přímo šíleného chladu.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Nevýhodné. Omezování. I pražské střední školy odmítají zavedení spádovosti
Šestnáctiletá Sofie M. z Nehvizd, která letos ukončí základní školu v sousedních Čelákovicích, si v...
Film a beseda o systému Poseidon
Vzdělávací centrum Planeta v Hlinsku zve v pondělí 9. března od 17:00 na fascinující vhled do míst,...
Město Zlín připravilo dotazník o podobě sportu v krajském městě
Město Zlín připravilo dotazník o podobě sportu v krajském městě. Obyvatel se zeptá, jaká...
Rarita v Hulíně. Všechny loňské děti mají jedinečné jméno, žádné se neopakuje
V roce 2025 se ani jedno jméno dané nově narozeným dětem ve městě Hulín neopakovalo. Každé z 35...
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 1148
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1122x