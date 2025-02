Rád předávám obsah dopisu od dávného kamaráda a kolegy žijícího v USA. Vzkaz přišel dnes, ve verzi z automatického překladače, bylo nezbytné text malinko upravit.

Kamarád je typickým potomkem migrantů, jeho babička pocházela z Evropy. S naprostou většinou toho, co uvádí, souzním. Jsem vděčný za jeho projev přátelství a opory. Jsem přesvědčený že tito lidé, lidé se svědomím, udělají Ameriku znovu velkou.

„Mým přátelům v Evropě

Omlouvám se za Ameriku. Nechápu co se to s námi stalo. Nechápu, jak je vůbec možné, že se stal prezidentem člověk soudem uznaný jako pachatel zločinu, jak je možné, že ho lidé volili. Lhal ve volební kampani a pokračuje ve lhaní dennodenně i teď. Není pravda, že válku začala Ukrajina. Spojené státy nedaly Ukrajině 350 miliard dolarů, to je lež. Nikdy jsme za naši pomoc od Ukrajiny nic nežádali. Čekali jsme od ní jen jediné: že bude pevně vzdorovat Putinově agresi.

Stydím se, že se náš prezident setkal s Putinem, aniž by u toho byla Ukrajina a Evropa. Stydím se, že Trump očekává od Ukrajiny kompenzace za pomoc. Stydím se, že myslí víc na peníze, než na svobodu a platnost mezinárodního práva. Stydím se, že Američané nejdou do ulic protestovat proti tomu, co nyní náš stát dělá.

Můj otec bojoval proti nacistům ve druhé světově válce. Proto považuji za nepřijatelné, že nyní někdo od nás podporuje stranu AFD v Německu. Nesmírně se divím, že naše politická reprezentace stojí po boku autokratů z celého světa. Stydím se, že jako bohatá, blahobytná země odmítáme ve světě pomáhat těm, kdo žijí v bídě a nemají co jíst.

V Americe zemřela pravda. V Americe umírá základní pravidlo zákonnosti, což není jen problém pro svět, je to velký problém i pro nás zde. Modlím se, aby se Američané probudili a postavili se proti převratu, který se děje před našimi zraky. Ale mnohé je už teď ztraceno a jen těžko se to bude napravovat. Víra, že v Americe platí dané slovo, je těžce pošramocená. Nejsme zemí vlády zákona, vracíme se do doby pěstního práva. Nerespektujeme mezinárodní smlouvy a mám vážné obavy, jak to dopadne i na nás samotné.



Spojení zůstaneme stát pevně. Rozdělení jen těžko obstojíme. Americe brzy dojde, jak pravdivé tohle je.



Já a moje žena stojíme celým srdcem při vás.“

Tom



