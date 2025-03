Milovaná Ukrajino (III.)

Březnový fotoblog věnovaný mezi řádky i milovanému Rusku. Vždyť by stačilo tak málo: Sbalit se a odejít. (Sbalili jste se a odešli taky od nás. A bylo to dobře, tak to bylo správně. Sami velmi dobře víte, že tak to bylo nejlepší.)

Štěstí nekvete v cizí zahradě, najdete je ve svém domě. Vždy je šance vrátit se k sobě, začít doma u sebe. Přestat ničit dům souseda a začít zvelebovat ten svůj. ... Březnové ráno, východ slunce... SLÁVA UKRAJINĚ ... ... Naděje... Stále je naděje ... Ráno na střeše ... ... ... ... Ranní okno ... ... ... Březnové hladiny ... ... ... ... Naděje... ... ...