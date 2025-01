Mezinárodní den památky obětí holocaustu a jak to souvisí se ’’sociálním darwinizmem’’

Sociální (společenský) darwinizmus je aplikace evolučních teorií na lidskou společnost. Tragickým důsledkem bylo absolutizující nadřazení procesu výběru a přežití těch údajně „nejlepších, nejschopnějších, nejkvalitnějších“

S tím přímo souvisí eugenika, která se ve svých důsledcích stala zrůdnou mašinerií selekce bytostí žití nehodných a jejich usmrcování, de facto jejich „vědecky odůvodněné a technicky čisté“ vraždění.



Minulost, z níž jsme si nevzali dostatečné a trvalé poučení, se může kdykoliv vrátit.



Dlužno dodat, že Darwin teorie „společenského darwinizmu“ výslovně odmítl. Podle něj hraje ve společnosti důležitou roli lidská solidarita, která omezuje tvrdé dopady přirozeného výběru.

Je zajímavé, že myšlenkami společenského darwinizmu se zabýval také Tyrš. Vyvodil z nich poučení, že český národ musí dbát o svoji zdatnost, aby byl hoden přežití v souboji s jinými národy o právo na vlastní existenci.

Marx se o darwinizmus velice zajímal, dokonce se snažil Darwinovi různě nadbíhat. (Objevují se také zmínky, že se údajně snažil osobně věnovat Darwinovi svoji knihu Kapitál.) Avšak Darwin se prý do bratříčkování s Marxem nijak zvlášť nehrnul.

Typickým důsledkem společenského darwinizmu (v jeho praktických aplikacích jako komunizmus a nacizmus) bylo pojetí života společnosti jako nesmiřitelného a nelítostného boje.

V marxizmu to byl nesmiřitelný třídní boj „jedině pokrokové dělnické třídy“ proti všem ostatním, úpadkovým třídám. Marxistické sociální učení, sociální cítění, údajná rovnost všech atd., bylo určeno jen pro dějinně vyvolenou dělnickou třídu; na příslušníky ostatních tříd se žádné sociální ohledy nevztahovaly, tam šlo jen o jejich smetení. Byla to přeci tzv. reakce, určená k tomu, aby navždy skončila v „propadlišti dějin“.

Leninova „eugenika“ spočívala v masovém vraždění všech, kdo odmítali souhlasit s bolševickou ideologií. Kdo ji nepřijal, nebyl hoden žití. Stalinova „eugenika“ kombinovala metodu masakrů s koncentračními lágry. Ti života nejméně hodní byli vražděni okamžitě, ostatní, aspoň jakž-takž fyzicky zdatní, byli cynicky využíváni jako otroci, prý za účelem budování socializmu. Doplňování otroků příliš rychle umírajících v nelidských podmínkách gulagu se dělo naprosto cynicky. Smutně známé byly automobily projíždějící ulicemi, jejichž brutální osádka najednou vyskočila a sebrala náhodně kohokoliv si umanula.



Není také vůbec náhodou, že z nacistického Německa jezdili experti do Sovětského svazu, aby se přiučili, jak se budují a provozují koncentráky.





Po strašlivých zkušenostech s nacizmem, jeho hatmatilkou o nadřazeném národě, válkou a holokaustem, byl sociální darwinismus ostře odsouzen

Nadále se však objevuje; i když tak jaksi nevědomě; často v souvislosti s krajní pravicí, u klasických „pravopravých vlastenců“. Nenávist plane mimorozumově, kdesi v amigdale, netýká se jí kultura, vzdělanost ani svědomí. Osvětimské pece skrytě žhnou v srdcích (některých) lidí, mnohdy aniž by dotyční vůbec tušili, že daný jev má svůj historický původ a pojmenování.

Nelze opomenout ani nenávistnou „islamistickou eugeniku“ usilující o totální vyhlazení židovského národa z povrchu země, protože prý až pak nastane vysněný ráj na zemi. Což se také zrcadlí v programu „Od řeky k moři“ (představa o vyzmizíkování izraelského státu a jeho obyvatelstva).



Děsivou paralelou je současný ruský záměr vymazání ukrajinského národa z povrchu zemského a likvidace státu Ukrajina jednou provždy. Ukrajinská entita, národní a geografická, je účelově označena za tzv. „nacisty a benderovce“ nehodné existence. Žel, je to stále stejná krvavá píseň, opakování „eugenického“ pokusu o zdecimování Ukrajinců hladomorem před devadesáti lety.

Píšu to s hlubokou úctou ke všem obětem šoa. Žádná slova to nemohou dostatečně vyjádřit.

Je to stálé varování, jak naznačují výše popsané paralely ze současnosti.

Možná znovu nastává chvíle sebrat odvahu a rázně říci NE! Říci to jako svobodní občané Země, svobodní občané Božího světa.



„Svoboda není nikdy dál od zániku než jednu generaci.“

„...nic není silnější, než vůle a morální odvaha svobodných mužů a žen.“ (cit. Ronald Reagan)

Minulost, z níž jsme si nevzali dostatečné a trvalé poučení, se může kdykoliv vrátit.

...

...