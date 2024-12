Je to úplně stejné jako kdysi s americkým broukem, nebo teď aktuálně se “zločinným grýndýlem“. (Upozornění pro laskavé, chápající čtenáře: žánrem blogu je parodie)

...

Zkrátka „prohnilý Západ“ se snaží nespravedlivě ublížit „hodnému, ušlechtilému Rusku“, kde se cena másla vinou „zločinných kapitalistických rejdů“ zvedla do astronomické výše.

Stejně tak si „Západ“ cynicky zahrává s ekologickými programy. Je to podfuk, vždyť cílem není nic jiného, než zlomyslně omezit spalování fosilních paliv. Čímž se má zákeřně uškodit příslovečně věrnému a spolehlivému obchodnímu partnerovi, zkrátka mařit šlechetný zájem Ruska prodávat ropu a plyn právě na Západ a mít proto kvůli spravedlnosti stále prst na kohoutku.

Humoristické utahování kohoutků k tomu neodmyslitelně patří. V Rakousku například nedávno sestavili lidovecky-zeleně-eurofašistickou, progresisticko liberální demolici. Učinili tak z ryzí nepřejícnosti vůči pravé svobodě nabízené Svobodnými. Na to Rusko samozřejmě a poprávu muselo reagovat pedagogickým ukončením dodávek plynu. Díky tomu se ovšem rakouští „odpůrci pravého Svobodného dobra pro lidstvo“ mimoděk zbavili závislosti na ruském plynu. Takové antidemokratičnosti se napříště bude muset učinit přítrž!

...

...





„Jediná skutečná demokracie“

nastane tehdy, až se (jakýmkoliv způsobem) dostane k moci strana či politická figura spřátelená s dobromilným, pravopravě svobodným Ruskem. Bude to platit odteď až navěky všude: jak na Slovensku, tak v Maďarsku, ale i v Gruzínsku a Rumunsku, to musí pochopit každý. Demokracie není žádná eurohujerská cochcárna, poslouchat se musí!

...



Jasněže ani v Kyjevě se nesmí nechat působit „klika liberálních fašistů“, to se rozumí. Proto se dobromyslní, pravě praví konzervativní vůdcové prý nechali slyšet, že budou muset přidat na krutosti. Odkaz No jistěee! Ukrutnost jako opora „jedině pravé demokracie“, to je ono!

Oni už ve skutečnosti tito soudruzi při své agresi proti Ukrajině ušlechtile vytvořili tolik „zářných příkladů“, Odkaz Odkaz , že obyčejný člověk si ani nedovede představit, kde by se ještě dalo přitvrdit.

Avšak pravopravě neobyčejní strůjci dobra si jistě poradí a ve své svobodymilovné kreativitě zas na něco přijdou.

...

Konečně navždy zvítězí pravá orientálně oligarchická demokracie s volebními výsledky sta a více procent, jako kdysi za demokracie proletářské.



To teprve nastanou kýžené světlé zítřky... Je ovšem úžasné, jak na nich spolupracují všelijaké ty „Alternativen für Freiheit“, neonacisté, komunisté a nejtužší komunistické režimy, islamisté a neochvějně praví superkonzervativci z východu. Prostě Nová Kominterna jako vyšitá... 😃



...

Ledový ret

