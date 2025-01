Make Blogging World Great Again!

„Vážení přátelé, už vám to déle nemohu tajit. (A bylo by to ode mne ošklivé, vždyť bych tím oddaloval vaši radost, která už od nynějška bude trvat navždy) Dnes, právě dnes, začíná zlatý blogerský věk!“

Věřím v chápavost a zdravý úsudek laskavého obecenstva: opravdu, ale opravdu jde o parodii

Už je to tak, právě dnes začíná zlatý blogerský věk

Začíná automaticky, samotným okamžikem prohlášení, to musí být jasné kažému zcela dobrovolně a nikdy jinak. Od této chvíle budeme psát jen moudré texty, jimiž do čtyřiadvaceti hodin přesvědčíme svět, aby se přestal hádat. Hlavně, aby odhodil všechny obavy, vždyť ve zlatém věku žádný problém neexistuje a existovat nemůže.

My sami se mezi sebou přestaneme hádat a psát si posměšné vzkazy v diskusi. Přestaneme si vzájemně spílat a na nejbližší schůzce blogerů si padneme do náruče tak dojemně, že se i samo nebe nad námi ustrne. Bude to zlatý věk blogerského sbratření a pokud by se to nelíbilo škarohlídským pesimistům, (kteří se z nějakých nedůvtipných důvodů považují za realisty), pošleme je dopryč.

Žádný ŤukŤok, ba ani Čuk a Gek na nás nemají. Vypečené články budou čtenářům samy od sebe padat do pusy. Je to NÁŠ zlatý věk! Ostatní nám klidně můžou závidět, jejich smůla. A MY budeme v tom našem zlatém věku už jen šťastní, to si pište! (Pište si to taky do svých blogů). Noví lidé zlatého věku se přeci nehádají, protože jsou furt dokola šťastní. A kdo je šťastný, hádat se nepotřebuje: může blahosklonně shlížet na ty, kdo dosud nepochopili. Tím pádem nebude potřebný žádný dohled nad korektností textů a slušností diskuse.

Pokud by se to náhodou jiným blogovým portálům nelíbilo, můžeme je anektovat, žejo.



Zpohodlnělým čtenářům, kteří jen tak zbůhdarma v teple domova čerpají poučení a útěchu z našich dokonalých, jen z čirého altruizmu psaných textů, to osladíme. Už se milánkové nepovezou jen tak lacino a bez vlastního přičinění na luxusní kosmické lodi mířící k světlým zítřkům. Mohli by třeba platit pětdvacetiprocentní daň za tu úžasnou výsadu, že smí naše blogy číst.

Přátelé, dál už nelze lidu tajit, že je to zlatá loď, kterou zde v této úžasné montovně nebeského think tanku (pardon, tingltánglu) my, šlechetní blogeři obětavě a bez ustání leštíme pro dobro lidstva. Světlé zítřky na počkání.

Ano, historická chvíle právě nastala! Bratrstvo šťastných lidí zlatého věku zachrání svět.

Make Blogging World Great Again!



...