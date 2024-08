Kudla v domácnosti a její osudy

1. Zásadně vždy se krájecí nůž někde válí omatlaný neidentifikovatelnou substancí. Může se nalézat na kuchyňské lince, hojné jsou však i jiné výskyty, například na sedačce v obýváku.

2. Ulepených nožů je vždy tolik, kolik je jich doma dostupných. Když je potřeba něco ukrojit, vytahuje se ze šuplíku další nůž, (dokud tam nějaké jsou, to se rozumí). Oblíbeným sportem jsou nože s neznámou, původně snad kdysi poživatelnou hmotou přischlou k čepeli a ve vodě nerozpustnou. Svými vlastnostmi přitom vévodí tavený sýr.

3. Když leží na lince několik nožů, (s centimetrovou vrstvou játrovky, nutely, povidel či sádla na střence), pak odborné vysvětlení autorů výstavy zní, že to je právě ten kýžený stav: „aby každý měl před očima kompletní nabídku, co by si mohl namazat na rohlík, kdyby měl chuť“. Mistrovským kouskem pak je hrábnout kudlou umatlanou od rybího salátu do paštiky nebo povidel.

4. Zkušený náčelník se nad daným stavem nerozčiluje, dojde si do dílny pro plátek pilky na železo. Upižlá si krajíc a nástroj pečlivě ukryje, aby byl uchráněn před důmyslným šoupnutím do hořčice nebo kečupu.

5. Archeologický průzkum ledničky vykazuje značnou frekvenci nožů trčících z kelímků a sklenic (s tatarkou, džemem, ba i jogurtem!)

6. Pravým a jediným smyslem existence kuchyňského nože je povýšení na válečnickou kudlu. Pročež jsou v zahradě rozsáhlá naleziště nožů zabodnutých do země.

7. Šťastná informace na závěr: Do země zabodnuté válečnické kudly zpravidla nejsou upatlané od žádné pomazánky.

...

Léto budiž pochváleno

...

...

...