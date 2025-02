Když máte třetí výročí tragické události...

Jen si představte, že máte třetí výročí tragické události. A kdosi, od nějž byste spíše čekali opravdu účinnou pomoc vzhledem k nouzi, v níž se nalézáte, vás na znamení „empatie“ uhodí pěstí pod pás.

...

Protože von je to takovej bezvadnej spasitelskej vůdce, zachránce konzervativních hodnot a úžasnej chasník, kterej dvakrát vyhrál volby. Jeho vděčný lid voličský už předem roní slzy dojetí nad tím, jak jeho země bude zase velká a úžasná, protože velikost a úžasnost se pozná podle toho, že lezete silnějšímu do zadní výpusti a slabšího kopnete do břicha.

...

Zatímco ta „mizerně slabá a bezradná Evropa bez hodnot“, která údajně pomáhá strašně málo (což se pozná například podle toho, že její pomoc byla ve srovnání s „úžasnou Amerikou“ za uplynulé tři roky v konečných součtech větší) se mezi mnohým jiným také dokázala dohodnout na posílení NATO o severské státy, Finsko a Švédsko.

A delegace oné údajně „bezradné a bázlivé“ Evropy je dnes v Kyjevě, společně s kanadským premiérem:

Ursula von der Leyen@vonderleyen

„On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv. We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe. In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake. It’s Europe’s destiny.“



Zatímco úchvatně odvážný americký vožď je pro jistotu zalezlý doma, aby mu náhodou nějaký zbloudilý ruský dron „nešlápl na bebíčko“.

...



A nakonec je ještě třeba s hlubokou vděčností ocenit gratulace k třetímu výročí, které už v noci dorazily ze „srdcem nejbližší bratrské země“. Ty krásné ohňostroje, pro radost dětí uspořádané nad ukrajinskými městy, zůstanou navždy nezapomenutelným dárkem.

...