Kdo furt nadává a brblá...

„Kdo je stále nespokojený, nadává a stěžuje si, že je všechno špatně, riskuje, že si sám zkrátí život tím, jak se stresuje a utápí v negativitě. Krom toho ale ještě stihne otrávit žití mnoha lidem kolem sebe.“ (cit. Leoš Ryška)

Jen pro varování – nejhorší reakcí ze všech je nasr...šenost Führer si prý nechal ve své pracovně opakovaně promítat Chaplinův film Diktátor a zmocňovaly se ho přitom záchvaty zuřivosti 😃

Dvojitá duha, večer krátce před západem slunce (8. srpna 2024) Svět je krásný.

Tedy, ne že by všechno byla procházka růžovým sadem. Ale život v žádném případě není jen špatný a negativní. A už vůbec nejsou pravdivé všelijaké ty temné zvěsti že se svět údajně řítí do záhuby. Není to pravda! Podobnými pocity se lidé zabývali už před mnoha tisíci lety a svět tu stále je a jsou tu stále i jeho mnohé krásy a radosti.

Navečer, pohled z vikýře, 8. srpna 2024

Taky ze starověké Mezopotámie se našly záznamy, v nichž se hořekuje nad zkaženou mládeží; a svět že je údajně předurčen k brzké zkáze. Ti dávní lidé se mýlili úplně stejně, jako se mýlí dnešní škarohlídi.

Dokonce ani příslovečně „prohnilý Západ“ jehož brzké zhroucení věstili bolševici, komunističtí aparátčíci a nyní se do něj zkázozvěstně strefuje ruská propaganda, furt ne a ne se propadnout do temných slují. Kde asi dělají sovětští soudruzi chybu?😃 Putin a jeho věrná skvadra, když je tak občas zahlédnete v nějakém televizním záběru, se stále tváří temnosmutně a nasršeně. Zato když se křečovitě snaží o úsměv, jde z toho mráz. Ale rychle obraťme list, tamtudy cesta nevede.

Pohled z vikýře, večer. V dálce je Svatý Kopeček

Chce to obyčejnou venkovskou metodu: žádné truchlohry. Například se stane, že máte práh dveří do dvora poplkaný od slepic. Sodoma a Gomora! 😃 Nejlepší je hned to uklidit a ještě si zapískat oblíbenou melodii. Dokonce i úlevně si zanadávat, klidně hanácky „na ten dobetek“ může být zdravé.

Vzpomínka od moře: Létající Čestmír

Syn lovce medvědů. Jednoho už skolil, na druhého se chystá :-)

Nemůžu vynechat závěrem: Potěšil mě například velice pěkný text blogerky Jany Melišové: Odkaz

