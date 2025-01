Kdo dnes natočí Diktátora?

Reaguji na životopisný film Richarda Attenborougha CHAPLIN, vysílaný na ČT2 v sobotu 6. ledna (odkaz je v závěru blogu). Není však mým cílem psát recenzi.

Povídání o vztahu diktátorů k humoru



Zaslechl jsem někde příběh, že si Hitler nechal Chaplinův film Diktátor opakovaně promítat ve své pracovně až s masochistickou posedlostí. Propadal při něm záchvatům zuřivosti.

Humor je možná nejúčinnějším lékem, jímž se člověk může bránit despociím a despotům všeho druhu. Vzteklá reakce je usvědčuje, odhaluje, kým jsou.

Diktátor byl v nacistickém Německu zakázán. Nesměl se promítat ani v Mussoliniho Itálii (Benzino Napalloni se asi taky pěkně vztekal), zapovězen byl v Japonsku, ve Španělsku po celé trvání Francovy diktatury a v řadě jihoamerických států… Vojenská junta v Argentině film zakázala v sedmdesátých letech minulého století. Prý by mohl „rozvracet nastolený pořádek“ 😃😃😃 …



Tím spíše by právě dnes bylo velmi zajímavé, kdyby se někomu podařilo natočit s dostatečně silným uměleckým nadhledem a humorem film o současném diktátorovi a jeho kamarile.

Vím, za první by to musel být film naprosto originální, v žádném případě nejde o plytké napodobování. A za druhé, tak geniální uměleckou osobnost, jakou byl ve třicátých letech minulého století Charlie Chaplin, asi jen těžko budeme hledat... Ale určitě by to stálo zato. Nastavené zrcadlo potřebují diktátoři v každé době.

Podstatnou je však jiná věc: Vzpomeňte si na dětský hlas v pohádce Císařovy nové šaty: „Císař je nahý!“. Nejvíce potřebujeme humorný osvobozující pohled na despoty a jejich samožernou, smrtelně vážnou „sebedůležitost“ právě my, lidé této doby.

