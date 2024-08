Hyper-mega-giga-super úplněk a k tomu ještě modrý

Skandální je také to, že fotograf měl zrovna „modré pondělí“ :-) O věcech se zkrátka nesmí psát obyčejným, pokojným a mírným jazykem. Něčeho takového by si nikdo ani nevšiml.



Pro názornost ocituji aspoň jeden z titulků, aby bylo jasno:

„Vzácný modrý superúplněk je po roce zpátky. Nepropásněte na nebi obrovský Měsíc“

A taky se při modrém úplňku prý můžete magicky zbavit negativity. To je docela rozumná rada: Zbavit se negativity, chovat se dobře a laskavě, je blahodárné a zdraví prospěšné v každé roční době.

Úplněk musí být minimálně superúplňkem a musí se přitom zdůrazňovat, „že je Měsíc momentálně k Zemi tak blízko, jako nikdy předtím nebyl“. Což je nesmysl, objektivně se Měsíc od Země soustavně vzdaluje. I když jde o vzdalování tak nepatrné, že pozemský smrtelník si toho nepovšimne, ani kdyby žil tisíc let.

Jen pro jistotu jsem se podíval na údaje, abych neplácal horem dolem: Měsíc se od Země vzdaluje přibližně o 3,8 cm za rok. Za deset tisíc let by to vycházelo na necelé čtyři kilometry, přičemž rozdíl mezi perigeem a epigeem je přibližně 50 000 kilometrů. Střední vzdálenost Měsíce od Země činí 384 400 km, ale v důsledku mírně eliptické dráhy se mění v rozmezí od 356 400 km (perigeum) do 406 700 km (epigeum).

Kulatá měsíční tvář. Fotografie pořízená „za modrého pondělí“ 19. srpna 2024, později večer.

Název „modrý úplněk“ se netýká barvy. Je to pojmenování pro občas se vyskytující čtvrtý úplněk během jednoho ročního období. Červené zbavení „modrého úplňku“ je prý způsobeno jemným saharským prachem rozptýleným ve vyšších vrstvách atmosféry.

Závěrem rád a zcela dobrovolně přiznávám, že se o žádné megasuper fotografie nejedná. Jsou to amatérská cvaknutí.

