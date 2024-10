Hobe nerostó v lise, hobe rostó paňmámám! A pantátum roste břoch! Ve skotečnosti se o nás neřiká jít „na hóbe“. Řiká se „na hřébke“, e gdebe to bele samy podboruvke.

...

Na úvod vysvětlení, jak je to s tím „lisem“. V hanáčtině se neříká „les“, ale z důvodů originální výslovnosti „lis“. Například nedaleko naší vesničky je místo, kterému se odedávna říkalo Lesov. Zkrátka, je to

v lese. Jenomže hanácky se to vyslovuje „Lisov“. To ale nemohli přežít kartografové, či lépe řečeno nějaký bdělý korektor češtiny. Proto se na místních mapách píše „Lysov“. Geniálním paradoxem se namísto správného spisovného názvu Lesov dostala do mapy hanáčtina! A když má Hanák přečíst slovo Lysov, tak to v jeho podání zní Lesov. 😃

...

Fakt rostó!

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Zajímavé místo s trojicí stromů rostoucích blízko u sebe

...

Většinou tam rostou i hříbky a různé další druhy.

...

...

...

...

Krajina

(když vyjdete lesa a zamíříte domů...)

...

Na závěr recept. Hřiby pečené na plechu, na másle, se solí a mletým pepřem. Na závěr vydatně zalité smetanou ke šlehání a poté ještě krátce zapečené.

...