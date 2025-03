’’Geniální chytrost’’ ředitelů zeměkoule a satrapů všeho druhu

Etalonem by mohl být perský vladař, který poručil bičovat moře. Zkrátka On, „Božský Vyvolený“ musel moře vytrestat za to, že mu bouře smetla most přes Helespont.

(Jen poznámka pro upřesnění: Most byl vytvořen z lodí vzájemně pospojovaných lany a perští vojáci měli po něm přejít přes úžinu kvůli plánovanému útoku proti řeckým státům.

Pohůnci vybraní k exekuci museli při každém šlehnutí bičem vykřikovat: „Vodo hořká, pán ti ukládá tento trest, protože ses dopustila urážky. Král Xerxés tě překročí, ať chceš nebo nechceš.“ (Dnešním pohledem viděno, von to musel bejt ale fakt „génius“, že se cítil být uražen mořem a pak se mu za to chtěl mstít)

„Koruna je symbol království proto, aby lidé mohli spíše poznat krále podle ní, nežli podle moudrosti.“ (Karel Čapek) „Geniální moudrost“ autokratických vládců je stále stejná. Nemůžeme se utěšovat, že příběh s bičováním moře se stal kdysi dávno, před dvěma a půl tisíci lety, zatímco my jsme dnes přeci jenom o něco znalejší a chytřejší. Ani náhodou! „Nezáleží na tom, že vůl je vůl; chyba je, dělá-li se z něho lev.“ (Karel Čapek) ......

Zajímavou figurkou byl například Mussolini. Nacvičoval si před zrcadlem „vysoce inteligentní“ grimasy, jimiž pak obluzoval davy při svých veřejných projevech.

(Prosím, raději se na to nedívejte, aby vás ani náhodou nenapadla podobnost s Trumpem) ....... Z tuposti Hitlera si skvělým způsobem udělal bžundu Charlie Chaplin. Hitler si prý nechal Chaplinův film Diktátor promítnout opakovaně ve své pracovně a propadal přitom nezvladatelným záchvatům zuřivosti. ....... Stalin byl tak „zázračně chytrý“, že, ač sám už vážně nemocný, chystal paranoidní proces se svými lékaři, protože je podezíral, že ho chtějí otrávit. Proto se stalo, že zůstal bez pomoci, prakticky sám: Lékaři měli strach k němu jít... .......



Berlusconi, mimochodem kdysi též velký kamarád s Putinem, si nechal postavit na svém pozemku na jihu Itálie vlastní mauzoleum. A kruhu svých oddaných nabídl, že až přijde jejich čas, budou tam smět ulehnout čestně po jeho boku. Nabízel však tutéž poctu i lidem, jejichž poddajnost si chtěl koupit. Tak se jednou stalo, že pozvaný host, ředitel vlivného italského deníku, jemuž se Velký Silvio svým mauzoleem pochlubil a přislíbil mu, že tam jednou bude ležet, odpověděl ironicky: „Domine, non sum dignus“ - Pane, nejsem hoden. ....... Jak „Vovku“, tak i Severní Koreu a její dynastii pro jistotu úplně vynechám, tam to mluví samo za sebe.

Zatímco u „Doníka“ by asi stačilo zmínit jeho „vysoce vědecký“ nápad, že prý mají lidé popíjet dezinfekční prostředky, aby se uchránili před covidem. ....... Diktátor: „Požadavek lidskosti? To je nepřípustné zasahování do našich vnitřních záležitostí!“ (Karel Čapek) .......



Hele Máňo, co von to ten oranžovej chlápek v televizi říkal? Nějak jsem to neslyšel dobře: „America is going back“? ___________________________________________________________________________ Není ale náhodou problém v nás, lidech? Jak je vůbec možná ta „Bílá nemoc“, ta kolektivní ztráta rozumu projevující se v masové příchylnosti

k podobným „osobnostem“? ... ...