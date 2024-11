Duše, list, plamínek...

Barevná hýřivost podzimu připomíná karneval. Chvíle veselí před obdobím zimní střídmosti a chladu ...

...

...

Na hladině...



...

...

Něco o původu slova Halloween (např. podle údajů ve wikipedii, atd.):

„All Hallows’ Eve is a yearly celebration observed in a number of countries on 31 October, the eve of the Western Christian feast of All Hallows’ Day. It initiates the triduum of Hallowmas, the time in the liturgical year dedicated to remembering the dead, including saints (hallows), martyrs, and all the faithful departed believers.“

V textu se mluví o svátečním triduu (třídenním slavení), které začínalo večerem 31. října. (proto Hallow Evening - Hallow Eve)

Hallows = svatí, All Hallows = Všichni svatí, atd.

Etymologicky je slovo Hallow spojeno se slovem Holy

...

...

„To eve tam je naprosto pochopitelné, protože tento svátek křesťané světí už od dob, kdy počátkem dne byl západ slunce. – Podobně se ostatně udržela tradice Štědrého večera (Christmas Eve)...

Původně v tento večer (All Hallow’s Eve) probíhaly v Itálii (později i v Tyrolsku, Španělsku, Čechách, Polsku, Maďarsku...) radostné tradice; zapalování ohňů, slavnosti s pochodněmi a ohňostroje, převlékání do kostýmů, pečení pochutin (torta dell’anima), léčitelé zaháněli zlé duchy, studenti prováděli rozličná alotria, vystupovali kejklíři a artisté, panovala tradice pohoštění příchozích, a tedy i putování „koledníků“ dům od domu.

Robert O’Driscoll uvádí, že tato tradice křesťanská v Irsku částečně splynula s tradicí keltského Samhainu. A po vyhnání irských františkánů z Irska se v 17. století jejich prostřednictvím tato smíšená křesťansko-keltská podoba Halloweenu rozšířila i do světa.“ (Vladimír T. G.)

...

...



Výrazy Všichni svatí a All Hallows znamenají totéž, včetně historického a významvého kontextu. Tím víc se mi zdá nesmyslnou jakákoliv „kulturní válka“, jakoby Halloween byl protikladem svátků Všech svatých a naopak. Je snad benátský karneval popřením postního období a Velikonoc? Ani náhodou!

Pozdně barokní Křížová cesta (detail). Křížvý vrch, Ruda u Rýmařova

...

...

Východ slunce, 1. listopadu

...

Zajímavé jsou také zmínky o výrazně starším keltském svátku Samhain, který byl slavností předělu mezi létem a zimou, symbolicky pak i předělu mezi životem a smrtí.

kdesi uvnitř

jen mírně zvýšená

hladina nostalgií

a vlídností

...



pášť noci a plášť dne

...

...

...

...

Církevní svátek Všech svatých (1. listopadu) se oficiálně slaví od roku 835. Je věnován všem světcům, i těm méně známým nebo zcela neznámým.

„Dušičky“ navazují na svátek Všech svatých. Opat kláštera v Cluny, Odilo, zavedl v roce 998 slavení Památky všech věrných zemřelých a jako den stanovil 2. listopad. Zvyklost zpočátku dodržovaná v řeholních komunitách duchovně blízkých clunyjskému klášteru se brzy uchytila ve Francii, Anglii a Německu a postupně se rozšířila do řady dalších zemí a do celocírkevní tradice.

Sváteční den (1. listopadu) u kostela v Cholině

...

Dušičkový večer v Cholině

...

...

Memento. Deska pomníku padlých z první světové války. 19 zmařených životů z jedné malé vesničky... Téměř každá z místních rodin někoho ztratila. Mimo jiné je to vážným varováním pro dnešek, zvláště pro šílence, kteří by snad prahli po rozpoutání nějakého nového světového konfliktu...

...

...

Proměny k listopadové střídmosti

...

...

...