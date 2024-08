Čumět doblba se nevyplácí

Čumět doblba se může šeredně nevyplatit. Zvláště v době slavné kampaně Dopravního podniku za čistou nevinnost pohledu.

...



Jen si představte, že by vás nějaký lidový inspektor kontroly zírání chtěl přímo na místě, třeba v tramvaji vyšetřovat, jak že jste to své čumění myslel. Po veřejném přiznání, že jste čuměl doblba, by se mohl do krve urazit téměř kdokoliv v dosahu vašeho pohledu. Co má co kdo do něj čumět, žejo?

...

Nehledě na to, že lidový inspektor kontroly zírání by vás musel dostatečně dlouho obtěžovat soustředěným civěním do tváře, aby průkazně vypozoroval, jakého stupně nepřístojné pokleslosti pohledu jste se dopustili.

...

V zájmu neomylného vyšetření, až po spravedlivý trest, bude též nezbytné zpracovat taxativní soupis všech synonym a příbuzných slovních popisů. Tedy nejenom „zírat“, ale taky „koukat“, „čumět“, „civět“, „valit kukadla“, „hledět jak tele na nový vrata“, „laškovně blýsknout očima“, „udiveně zrakem hltat“ „zálibně spočinout pohledem“ (a možná i z brněnského hantecu „hodit čučku“). Jinak bude postih velmi problematický, jelikož podezřelý jedinec by se mohl bránit, že nezíral, ale jenom nevěřícně hleděl.

A navíc, měly by se umělé inteligenci vložit „do mozku“ fotografie tváří s průkazně typickým znaky, podle nichž by se dalo civění spolehlivě odlišit od zírání a házení čučky. Aby i kdykoliv později byl po ruce důkaz, včetně rozlišení mezi mírnou a vysokou intenzitou zírání, čumění, valení kukadel, atd.

Bez těchto zásadních opatření vyjde celá protizírací kampaň vniveč.

...

Trestnými by měly být i slunečních brýle, zvláště zrcadlové, protože jedinec, který je na nose nosí, evidentně maří vyšetřování zda náhodou necivěl.

...

S přáním krásného závěru léta :-)

...