Co se stalo, když Maďarsko vyhlásilo válku USA

Co se stalo, když v roce 1941 Maďarsko vyhlásilo válku Spojeným státům americkým. A jaké následky měl podobný „vzrušivý akt“ Slovenského štátu.

Telefonuje ministr zahraničních věcí Hull Rooseveltovi:

„Pane prezidente, musím Vám oznámit, že Maďarsko nám vyhlásilo válku.“ „Maďarsko? Co je to za zemi?“

„ Je to království.“

„Moment, království? Kdo je tam králem?“

„No, nemají krále. Vládne tam admirál Horthy.“

„Cože? Admirál? Takže po Pearl Harboru můžeme očekávat zase nějaký námořní útok?“

„Ne, Maďarsko nemá námořní flotilu, je to vnitrozemský stát“.

„A co si tedy od války s námi slibují? Mají nějaké územní požadavky?“

„Vůči nám ne. Ale prý by chtěli získat území Rumunska a Slovenska.“

„Tak, to by snad měli vyhlásit válku a Rumunsku a Slovensku...“

„To ne, pane prezidente: Slovensko a Rumunsko jsou jejich spojenci.“

A jak to bylo se slovenským vyhlášením války USA a Velké Británii

v prosinci 1941?

Deník Gardista to komentoval slovy: „Naša hrdinská armáda dokázala, že nie je všetko počet, ale že nekonečne viac je vôľa zvíťaziť.“

Zatímco premiér Tuka se vyjádřil, že vyhlášení války Spojeným státům je nezbytným krokem, protože je třeba počítat s tím, že slovenští vojáci, věrně bok po boku německých, by se mohli na území Velké Británie utkat v boji tváří v tvář i s vojáky americkými. Zkrátka, dle Tuky byli slovenští vojáci řádnou, hrdou armádou a nebyli to žádní zbojníci.

Jistý „drobný problémek“ však spočíval ve skutečnosti, že USA nezrušily vnímaní kontinuity československé státnosti. Slovenský štát neuznaly; formálně pro ně neexistoval.