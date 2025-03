Celní mariáš: Flek-Re-Tuty-Boty-Kalhoty

Odvetná opatření jako pomsta za odvetná opatření, načež následuje odveta za odplatu a odplata za odvetu. A vendeta na oplátku! Takže můžeme brzy očekávat tisíciprocentní cla na sirky a toaletní papír :-)

Zlé jazyky dokonce tvrdí, že americké velvyslanectví v České republice kontaktovalo drůbežáře s dotazem na možné dodávky vajec do USA 😃

„Visitez le Kocourkov!“

Donald Trump se momentálně stává vpravdě levicovým revolucionářem. On se totiž ve svém komentáři k celnímu trumfování s Kanadou vyjádřil, že ve skutečnosti mu jde hlavně o to, aby se pro chudé americké občany mohly vybudovat o něco důstojnější ubytovny.

Takovému „vysvětlení“ neodolala ani naše veřejnoprávní televize, která Doníkovu rétoricko-strategickou perlu opakovala ve zpravodajských pořadech nejméně patnáctkrát.

Na to by stačilo navázat menším převyprávěním kocourkovských epizod:



„Vítej nám, ó hrdino z dálky, prodělal’s šarvátky a války!“ (Citace z filmu U nás v Kocourkově, 1934)

- V Kocourkově se blíží volby. Starosta se dozví, že se má po dlouhých letech vrátit domů mladý Jalovec, který odešel do světa a v daleké cizině se stal hrdinou. Navrhne tedy městské radě uspořádat velkolepé přivítání krajana, s cílem využít událost k volební agitaci.

- Mezitím ve věznici hlavního města sedí Ferda Kaplan, cirkusák, kouzelník a eskamotér. Po bláznivé shodě okolností se mu podaří utéct a ukryje se před policií na korbě stěhovacího vozu, kde usne.

- Kocourkovské přípravy jsou v plném proudu, ale u starosty se objeví starý pytlák Jalovec, který právě dostal telegram, že syn nepřijede. Starosta však nechce uvítání zrušit, když na něj vynaložil tolik peněz a volby se blíží!

- Ferda Kaplan se probudí ve stěhovacím voze, který byl mezitím naložen na vlak. Ve voze je kromě nábytku i ošacení a další věci. Převlékne se tedy do slavnostního obleku s buřinkou. Vlak náhle zastaví, Kaplan vystoupí v domnění, že se mu podaří zmizet. Ale obyvatelé Kocourkova ho nadšeně vítají jako očekávaného hrdinu. Starý Jalovec svého „syna“ po těch letech jaksi příliš nepoznává, ale nakonec připouští, že je to on. Ve skutečnosti se však Jalovec s Kaplanem znali z vězení.

- Hrdina je jmenován čestným občanem Kocourkova. Radním vytkne, že se nestarají o lidi, špatně hospodaří a nepropagují město. Sám ve volbách zvítězí a stane se starostou. Začne pak všechno měnit. U stavitele objedná zbourání pumpy na náměstí a výstavbu falešné gotické kašny. Fasády domů nechá otlouct, aby vypadaly historicky. Ve sklepě radnice nechá vybudovat krápníkové jeskyně s jezírkem a šestinásobnou ozvěnou. Ve světových denících nechá otisknout inzerát „Visitez le Kotzourkoff“, společně s informací o předpotopní obludě v místním rybníce a žralocích v potoce. Do města proudí turisté se zájmem o léčivé vřídlo ve starobylé kašně. Voda se vydává zdarma na lékařské potvrzení, (k dostání v každé trafice za 53 Kč!).

- Jalovec – bývalý pytlák – se stane vrchním nadlesním...



Nakonec bublina splaskne, všechno dopadne úplně jinak.

Ale myslím, že z výše uvedeného asi nejlépe pochopíme, co se dnes děje ve světové politice 😃

