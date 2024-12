Advent ... O naději s Václavem Havlem a Janem Zahradníčkem

„Spolehlivou cestou k vlastnímu neštěstí je, když si zakrýváme oči před neštěstím jiných“ (Václav Havel)

Adventní okno

Jan Zahradníček

Advent (1936)

Nadarmo nezvete se prosincem, dni zamžené,

kdy růže na záhonech spí pod kryty slaměnými,

kdy v sadech uklidili už a blízkost zimy

se prázdnem prostírá kmen od kmene.

Nadarmo neprosíte však o rosu ros, dni mé,

rorate cvrlikáním zbylých ptáků říkajíce,

snad uslyšíme slavíka zpěv za vánice

a hvězdu nad polednem naším spatříme.

Nadarmo neprosíte chvíle této, slova má,

za zaťatými rty, v mlčení stínu čekající,

i kámen mluvit chce a venku ve vichřici

průvody stromů lomí rukama.

Nadarmo k lidem nevejde duch pokoje a her,

až mrtvý úklid příbytků rozvíří pokřik dětí,

za ruce vezmou se a v počtu tří a pěti

zatančí kolem stolu podvečer.

Nadarmo smráká se, však moci nemá prázdna dlaň,

v budoucnost budoucnější anděl vzlét a stíny plaší,

v tvář tváří tísni nesmírné potřeby naší

Bůh rodí se a prostí patří naň.

Jan Zahradníček

Pozdrav

Posílal jsem ti pozdrav po měsíci,

jak oknem hleděl na mne skrze mříž.

Mezi nás prostřena noc šelestící,

na druhém konci okno tvé, kde spíš.

Mezi nás prostřena noc červencová,

a na dně noci stromy ve vánku.

Větev za větví zvěstují si slova,

jež domov šeptá dětem do spánku.

Mezi nás prostřena ta šumná země,

zem smrčin, žit a potoků a střech.

Tak daleko, jak od tebe je ke mně,

i blízko tak, já cítím její dech...

Spi, s dětmi spi, ať oddych poskytne ti

noc pod čelenkou vlhkých letních hvězd,

ta zem, na niž jsme přivedli své děti,

jež s tebou si ji budou věčně plést.

I já zde zaslech v nočním šelestění,

jako když ve spánku se obracíš.

Bylo to bílých rukou zaúpění,

či měsíc pohladil mě skrze mříž?

(Napsal Jan Zahradníček pro svoji ženu Marii z vězení...)



Je to situace, která se podobá životním příběhům mého kmotra, malíře a básníka, který byl nevinně řadu let ve vězení, zatímco doma čekala jeho žena, moje kmotřička, se třemi malými dětmi. Kmotr skládal verše v době dlouhotrvající zostřené vazby na samotce. Vštěpoval si je do paměti například tím, že je psal prstem na zeď anebo do umyvadla. V noci, kdy se třásl zimou a nemohl spát, si je v mysli mnohokrát opakoval. Básně mu pomohly přežít. A podařilo se mu je vydat až o pětatřicet let poději, až po obnovení svobodných poměrů v naší zemi.

Ptal bych se do hloubi, jakou nadějí tito lidé uprostřed trápení a odloučení žili...

Adventní „zlatý zvonek“...

„Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.“

Václav Havel

„Nejrychlejší cestou k vlastnímu neštěstí je, když si zakrýváme oči před neštěstím jiných“

Václav Havel

Západ slunce, prosinec...

Sněhová přeháňka, krátce před západem slunce.

Naděje velmi souvisí s tím, zda si zakrýváme, či nezakýváme oči...

