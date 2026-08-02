Zpíváte falešně? Pak jsou to jen taková zlá a falešná slovíčka...
Snad to bylo včerejší remízou, kdy na hřišti oblíbeného klubu pana učitele pobíhalo víc cizinců než českých hráčů, což je nesporný důkaz toho, jak ne Babišova vláda, ale Brusel nezvládá migrační krizi, že byl pan učitel, jindy tak veselý, poněkud roztrpčen.
Na náladě mu nepřidalo samozřejmě ani to, že musel vynechat své oblíbené plavání, protože voda v milované řece Moravě byl pro něj přespříliš teplá, dobrá tak akorát pro důchodce, kteří tak už nemuseli jezdit do termálů.
Zdálo se, že to pan učitel bere sportovně.
„Musím uznat, že Artis měl mnohem fotbalovější projev. A že je voda teplá? V létě bývají taková vedra, a v noci je zase tma,“ usmíval se pan učitel, ale pak se mu najednou obličej zakabonil, „Jsou to idioti a jejich voliči ještě větší. Je to špína, který se normální člověk štítí dotknout v gumových rukavicích. A všichni škodí jen díky prezidentovi!“
„Jo, hloupější opozici jsme nikdy neměli. Když byl v opozici Babiš a SPD, tak to byla opozice, která všemu rozuměla a neškodila. Ale tihleti, ničemu nerozumí, jsou to absolutní nuly, křiváci a podrázaci, a jenom škodí!“ souhlasil jsem s panem učitelem, nebo jsem si aspoň myslel, že s ním souhlasím.
Ale jak se ukázalo, vůbec jsem s ním nesouhlasil!
„Nemyslím opozici. Myslím vládu, kterou jmenoval prezident, a její voliče. Copak to nevidíte, kam to všechno spěje? Pokud ne, tak jste sám idiot!“ vpálil mi pan učitel do obličeje.
„Já? A idiot? Protože jsem volil Babiše, abych se měl líp?“ vykřikl jsem a znělo to tak, jako když taháte podsvinče za ocásek.
A takový to byl náš člověk, tento falešně zpívající pan učitel!
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Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře