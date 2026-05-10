Zkažený fotbalový svátek a úlet komedianta Jana Hrušínského

Komediant Jan Hrušínský označil za viníka skandálního závěru derby nynější vládu. Ale naši lidi se nedají obalamutit nějakým komediantem a dobře vědí, že za to může Zdechovský a Nerudová!

Jeden náš člověk si byl přes den aktivně zasportovat, což v jeho podání znamenalo, že si byl zaplavat v řece Moravě. Večer se pak díval na fotbalové derby mezi Slavií a Spartou, jehož apokalyptický závěr ho samozřejmě znechutil.

„Takhle jsem si fotbalové derby nepředstavoval, opravdu ne!

Zkazilo mě to celý prodloužený víkend! Takový hnus! Ale za to může Zdechovský s Nerudovou! Oni rozdmýchávají nenávist ve společnosti, oni vyzývají lepševicko-liberální verbež k deratizaci Babiše, oni chtějí zlikvidovat parazity Okamuru a Rajchla, oni prohlašují, že naši lidi jsou méněcenní, kdežto Sudeťáci jsou nadlidi!

Oni a politické neziskovky, které jsou placené Bruselem a taky prezident Pavel, který si myslí, že Babiš je jeho podřízený a musí ho poslouchat na slovo!

Zkazili jste mi fotbalový svátek, vrazili nůž do zad našim lidem, kteří se těšili na pěkný fotbal, protože za vás žrali jen hlínu a byli potmě, div nezmrzli!“ věděl naštěstí náš člověk, kdo může za to, že má zkažený fotbalový víkend.

Ale místo toho, aby ještě zachránil, co se dalo zachránit, šel do hospůdky na pivo, a tam s přáteli probral pokažené derby, skočil tento náš člověk do řeky Moravy, i když už v ní ten den jednou byl.

Snad si nemyslel, že je to Léthé?

Takový úlet!

Morava a Léthé!

Skočil náš člověk do Moravy, aby zapomněl, co všechno v naši zemi napáchala minulá vláda a co všechno v ní už stačila za pět měsíců napáchat opozice, a bylo mu konečně líp?

Autor: Karel Trčálek | neděle 10.5.2026 17:26 | karma článku: 11,76 | přečteno: 157x

Karel Trčálek

Karel Trčálek

  • Počet článků 3252
  • Celková karma 23,22
  • Průměrná čtenost 843x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

