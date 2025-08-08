Žižka lapka, husité úkladní vrazi, Sověti okupanti, aneb vyvrátíme modly!
Všichni, kdož si pamatujete Jana Žižku, kdož ho máte ještě ve své živé paměti, třeba byť jen jako už trochu mlhavou vzpomínku ze svých dětských let, můžete na svou čest dosvědčit, že se jednalo o muže rozhodného a zcela jistě nebojácného, jak ostatně dokládá i dlouhý výčet těch, které Jan Žižka poslal ve všemožných bitkách a potyčkách na onen svět, a kteří, umírajíce pod širým nebem, přerývaně ze svých posledních sil vyslovovali Žižkovo jméno s neskrývanou nenávistí s takovou, s jakou lze nenávidět už jen bývalé členy KSČ, již obrátili kabát a dali se do služeb NATO.
Z čehož vyplývá, že Jan Žižka nebyl žádným lapkou!
Ale přes veškerou svoji tuto nepopiratelnou statečnost a nijak nezpochybnitelnou vojenskou genialitu (a že byl vojenský génius, dokazuje i to, že byla po něm pojmenována partyzánská brigáda) se Jan Žižka nikdy neoženil, ačkoliv svátost manželská je jednou z nejposvátnějších křesťanských svátostí a Jan Žižka křesťanem, přesněji katolíkem, byl.
Proč Jan Žižka jako katolík nikdy nespočinul v lůně tradiční rodiny, tvořené mužem a ženou (neboť i člověk byl stvořen samotným Bohem k obrazu Jeho jako muž a žena)?
Otázka je to jistě zajímavá, protože z ní vyplývá, že pokud měl Jan Žižka někdy sex se ženou, muselo jít vždy o sex hříšný, jelikož šlo o sex nemanželský a tedy i žena, se kterou měl tento sex, musela hřešit proti Božímu přikázání, jež lidem vysloveně zakazuje lidem smilnit.
Sám Jan Žižka tuto otázku bagatelizoval, když na ní zpravidla odpovídal v tomto duchu: „K tomu, abych se v noci zahřál, nepotřebuji ženu, na to mi stačí obyčejná houně!“
A tak se už asi nikdy nedozvíme, proč se Jan Žižka, na rozdíl od mnoha jiných velkých vojevůdců, např. maršála Koněva, který nám, stejně jako Jan Žižka, přinesl svobodu z východu, nikdy neoženil.
Nebo se to možná dozvíme až o soudném dni, kdy nám zmrtvýchvstalým Nejvyšší Soudce, teda sám, podruhé na tento svět přibyvší Kristus, zjeví kromě sebe samého i všechny naše hříchy, kterých jsme se kdy dopustili, a je proto možné, že se dozvíme i to, proč se Jan Žižka nikdy neoženil.
Co je však jisté, je to, že se Jan Žižka, skonav ve věku cca 64 let a zanechav po sobě spálenou a rozvrácenou zemi v očekávání blízkého příchodu konce světa, ani nedožil zaslouženého starobního důchodu, z čehož jasně vyplývá, že by se nynější asociální Fialova vláda, která hodlá všechen HDP prošustrovat za zbrojení, cítila v pozdním středověku jako ryba ve vodě.
Karel Trčálek
Po roce 1968 se vyhazovalo ze strany , dnes se vyhazuje z kapely pro nesprávné názory!
Nikdy nepochopíte princip opravdové svobody a demokracie, vy máte akorát tu svoji libtardí dementokracii, a každý kdo nechce to „vaše dobro“ je pro vás nepřítel!
Karel Trčálek
Hrozí naši krásné zemi zmanipulování či ovlivnění voleb? Pokud ano, tak kým?
Je zarážející, že podle výsledků jednoho z průzkumů se většina české veřejnosti obává, že volby zmanipuluje spíše vláda a je ještě víc zarážejí, že tato většina jsou voliči nynější tzv. demokratické opozice!!!
Karel Trčálek
Čeští Švejkové a čeští mučedníci a disidentka paní spisovatelka
Nejen o nedávné údajné vládní krizi, Pavlu Blažkovi, Evě Decroix, české justici, Martině Bednářové a literárních reminiscencích, ale i o paní spisovatelce, která je věčnou disidentkou
Karel Trčálek
Trump dodá zbraně Ukrajině, zaplatí to Evropa a Fijala...
Donald Trump se i coby americký prezident řídí zásadou, že o peníze či byznys jde až v první řadě, což se dá říct i o Babišovi...
Karel Trčálek
Ohledně poučování Slováků Čechy o jedině správné liberální demokracii
Jako Češi sice můžeme mít tisíce výhrad k některým krokům současné slovenské vlády, ať už v domácí či v zahraniční politice, ale jako Češi musí mít tisíckrát víc výhrad k devastační totalitě nastolené nynější vládou českou...
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Zemřel bývalý ředitel IKEM Stiborek, byl obžalovaný v kauze vydírání lékařů
Zemřel bývalý ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Michal Stiborek. Bylo mu...
Diamo dostalo kvůli haldě Heřmanice pokutu. Byli jsme podvedeni, reaguje podnik
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila státnímu podniku Diamo pokutu 1,5 milionu korun...
Vyrazte, než bude pozdě. Houby mají mimořádné podmínky, rostou hlavně hřiby
Na cestu do lesa svítí houbařům zelená. Doslova. Podle mapy pravděpodobného růstu hub je na většině...
Doněck Putinovi. USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině
Sledujeme online USA a Rusko připravují dohodu o příměří na Ukrajině, která stvrdí ruské teritoriální zisky. Uvádí...
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...
- Počet článků 3099
- Celková karma 21,13
- Průměrná čtenost 853x