Zfanatizovaný dav na Staromáku promluvil: „Demokracii si ukrást nenecháme, Bureši!“
My nejsme ovce, protože věříme v Babiše. Ovce jsou ti, kdo v Babiše nevěří, protože my, kteří v Babiše věříme, věříme, že bude líp.
A prvním krokem k tomu, aby bylo líp, je zrušení poplatků za veřejnoprávní média, protože to Babišova vláda slíbila.
„Takový hnus! Tolik hnusu, nenávistí a doslova odporných obličejů, jako na demonstracích za Českou televizi jsme nikdy neviděl. Ani strýc Burčák nemá tak hnusnou tvář, když vypije dva litry slivovice na ex. Ve jménu té OPRAVDOVÉ pravdy a lásky je každá sprostota, demagogie, sprostota a lež přímo posvátnou povinností každého občana stojícího na správné straně. Když se kácí les, létají třísky.
Libtardi všech zemí, spojte se!“ křiví se mi obličej hnusem nad ovcemi, které ve své blbosti běželi bečet na Staromák, protože nechápou, že jsou zmanipulovaní Českou televizi a že ve skutečnosti demonstrují ne za demokracii, jak si ve své blbosti myslí, ale za válku, kterou rozpoutali liberálové proti Rusku, které je baštou tradičních hodnot, v které my, naši lidé, věříme stejně tak, jako věříme v Babiše. „Až se zruší poplatky, bude líp, protože to bude konec věčného lhaní. Už nám nebude nikdo lhát, že se nemáme líp. Konečně už nikdo nebude rozkrádat stát, konečně budeme suverénní zemí.
Pokud my, naši lidé, budeme demonstrovat za zrušení televizních poplatků, tak nebudeme zfanatizovaným davem a nezneužijeme 17. listopad k tomu, abychom z něho udělali český Majdan!
Už aby to bylo, už aby se ty poplatky zrušily a nám bylo konečně líp!“
Ale pan Péťa Brodský, kterému jsem svá slova směřoval, zamítavě zakroutí hlavou.
„Ano, máte pravdu, že teď demonstruje zfanatizovaný dav, plný nenávisti, který se neštítí ničeho, ba dokonce toho, aby nazýval věci pravými jmény, pravými ovšem jen domněle,“ prohlásí pan Nožička. „Ale to je právě lest, kterou na nás nastražili libtardi.
„Jaká lest?“ zbystřím, protože pan Péťa Brodský je na tom rozumově mnohem líp než já, a vidí hodně věcí, které jsou mi skryté.
„Jaká lest?“ zeptá se pan Péťa Brodský a pokračuje. „Je to klasicky Fyjalův a Rycheckého podvod. Destruktivní opozice, která jen lže a krade ,se bouří proti zrušení poplatků pouze na oko. I pro ni je to výhodné, že se poplatky zruší, protože není nic lehčího než to, abychom se my, naši lidi, jednoduše vzbouřili a přestali poplatky platit, s odvolání na Ústavu, která výslovně zakazuje platit něco, co je proti našim zájmům.
A libtardi to moc dobře vědí, protože komunista Rychecký byl předsedou ústavního soudu. Takže nastražili lest. Česká televize se bude platit ze státního rozpočtu, ale bude dál lhát, bude dál hlásnou troubou opozice, protože Babiš a Okamura ve své neskonale dobrotě slíbili, že do vysílání České televize nebudou nijak zasahovat a Okamura s Babišem, na rozdíl od Fyjalovsko-rozvědčíkovské junty, své sliby plní.“
„Panebože, to mě vůbec nenapadlo! Českou televizi budeme platit ze svých daní a ona bude dál lhát! Jak se potom budeme mít líp!?“ chytím se za hlavu.
„Až se tak stane, bude tentokrát na nás, na našich lidech, abychom vyšli ne demonstrovat, ale manifestovat naši jednotnou vůli po tom, aby se Česká televize zrušila, protože, ač placena ze státního rozpočtu, dál lže a dál nevysílá zápasy ruské hokejové KHL.
Bude na nás, na našich lidech, abychom slušně volali Babišovi a důrazně žádali zrušení České televize, protože odmítáme, aby bylo placeno ze státního rozpočtu něco, co jde proti naším zájmům, stejně jako jsou proti našim zájmům volby, které dávají opozici možnost k nenávistné kampani,“ dá mi naději pan Péťa Brodský, že ne všechno je ztraceno
„Ano, vyjdeme do ulic! Ale ne jako zfanatizovaný dav, ale seřazeni v úhledných desetistupech, abychom protestovali proti financování České televize ze státního rozpočtu. A Babiš jistě našemu přání vyhoví, protože i prezident Beneš vyhověl přání lidu, který po něm žádal, aby umožnil komunistům plnit jejich sliby,“ zvolám radostně a má radost má pevné základy v mé víře, že bude líp!
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Na svém blogísku si léčím mindráky, které mám jako každý neúspěšný spisovatel.
Napsal jsem a vydal tyto neúspěšné knihy.
Chci, abys hnil (postkatolický skororomán) - věnováno prof. T. Halíkovi
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Jarek (dezolát z Těšína) - žhavá novinka o slavném písničkáři, největším básníkovi a laureátovi Puškinovy ceny, která jako kometa vlétne na knižní trh v září 2026. Tuto knihu musíte rozhodně ignorovat!
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