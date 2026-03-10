Zemřela nezávislost České televize, demokracie dodělává v agonii. Skončil Václav Moravec

S koncem Václava Moravce v České televizi končí i demokracie tak, jak si je představují liberální světové elity, totiž jako likvidaci národního státu, tradičních hodnot a zotročením našich lidí...

Z výpravění strýca Burčáka

Normálně si dávám po nedělním obědě půl litru slivovice na lepší trávení, ale dnes jsem si musel navíc bouchnout i šampaňské.

Nedívám se totiž normálně ani na Otázky Václava Moravce, a to ze zásady. Václav Moravec už roky pošlapává jakoukoliv vyváženost a nezávislost veřejnoprávní televize, a už se ani netajil tím, že je 21 let hlásnou troubou Fialy, kterého jsme se už, díky Bohu, zbavili, takže se máme opět ve své vlastní zemi líp než Ukrajinci.

Ale dnes jsem se díval, protože jsem chtěl vidět, jak si Tomio Okamura namaže na chleba Pekarovou a Němcovou.

Tomio si ty dvě na chleba namazal báječně, ale to nejlepší přišlo na konec, když Moravec oznámil, že končí v České televizi!

„Skvěle, Pavle Matocho, tak už konečně táhne!“ vykřikl jsem nadšeně. „Blýská se na lepší časy, už nám nebude nikdo lhát!“

Na nic jsem nečekal a běžel k Vietnamcovi do jeho večerky, před kterou už stála dlouhá řada na šampaňské. Naši lidi měli takovou radost, že každý, kdo vyšel z večerky se šampaňským, ho okamžitě bouchnul a nechal kolovat flašku. Tak jsem to udělal i já.

A když jsem se ubíral k domovu, v objetí se dvěma dalšími lidmi, se kterými jsme se navzájem podpírali, abychom se nevyvrátili, už ze všech balkónů létaly ohňostroje a ze všech balkónů se ozývalo: „Xaver na Kavky! Xaver na Kavky!“

„Xaver na Kavky! Xaver na Kavky!“ křičel jsem i já.

Když bude Xaver v České televizi, nemusejí se ani rušit poplatky. Rád si zaplatím za vyvážené zpravodajství, rád si zaplatím za to, že každou neděli po obědě uvidím v televizi Babiše, Okamuru, Rajchla, Macinku, Turka, paní Pekovou, či prof. Druláka, nebo pana Semína, či paní Švihlíkovou, namísto těch opozičních panáků, kteří patří všichni za mříže včetně prezidenta komunistického rozvědčíka.

Xaver jim nebude klást žádné nepříjemné otázky, nebude jim skákat do řeči, nechá je mluvit klidně i hodinu, aby mohli dokončit myšlenku. Takovou Českou televizi velmi rád vezmu na milost, protože bude nezávislá, vyvážená a bude nás, naše lidi, objektivně informovat o tom, že se máme zase o něco líp, a že Rusové na Donbase osvobodili další dva čtvereční metry a nezadržitelně postupují na Kyjev, aby zlikvidovali našimi lidmi právem nenáviděnou Zelenského juntu, která nás ožebračila a připravila o levný ruský plyn.

Proto jsem si dnes dal po obědě nejen půl litru slivovice, ale bouchnul jsem i šampaňské, protože dnešní den, tzn. 08.03. je druhým Dnem vítězství nad fašismem, dnem kdy Moravec podepsal kapitulaci lepšolidí a my, naši lidé, se definitivně ujali vlády v České televizi, poslední Sorosovy bašty světových liberálních elit v naši vlasti…

Autor: Karel Trčálek | úterý 10.3.2026 5:48 | karma článku: 7,26 | přečteno: 53x

Opozice tvrdí, že žijeme v právním státě. Na základě zkušeností pana Kříže tvrdím, že ne!

Jo, že prej žijeme v právním státě! Tak proč jsou v právní státě odsuzovaní nevinní lidé, kteří se nedopustili žádných dotačních podvodů, ale naopak upozornili na zkorumpovanost našich soudů?

6.3.2026 v 12:21

Karel Trčálek

Kdyby Okamura a Babiš nebyli vlivní politici, tak by jim trestní stíhání nehrozilo!

Zoufalý pokus opozice o státní převrat a zpochybnění voleb byl zmařen v samotném zárodku, Babiš ani Okamura do kriminálu nepůjdou. Tam se naopak může těšit nynější opozice poté, co budou k dispozici audity na ministerstvech!

6.3.2026 v 9:38

Karel Trčálek

Macinkovo hulvátství otřáslo našimi lidmi. Urazil všechny, kteří si to odpracovali

Nejen docent Ševčík si díky Macinkovi zavzpomínal na časy, kdy čítával Rudé právo. Zavzpomínaly si na ně i statisíce našich lidí, které Fiala okradl o jejich důchody. Třeba strýc Burčák...

5.3.2026 v 5:44

Karel Trčálek

Izrael a USA jsou teroristické režimy, které usilují o rozpoutání třetí světové války!

Tisíce našich českých spoluobčanů už v Dubaji poznalo, jak chutná třetí světová válka. My ostatní to už brzy poznáme rovněž a ani nebudeme muset kvůli tomu jezdit do Dubaje...

2.3.2026 v 17:00

Karel Trčálek

Rozvědčík Petr Pavel není prezidentem opozice, ale naopak vládní koalice

Přesněji vládní šestikoalice, která maká pro naše lidi. Důkazem toho je rozpočtový schodek, který slouží k tomu, aby se naši lidi měli už konečně líp!

1.3.2026 v 8:44
Karel Trčálek

  • Počet článků 3215
  • Celková karma 23,46
  • Průměrná čtenost 846x
Náhodný host v tichých čajovnách. Zatímco čekám na čaj, lidé venku někam spěchají. Já ne, nemám kam a proč, vždyť vědro mého magoráku je ještě skoro plné!

Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.

Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.

A je to tak dobře

