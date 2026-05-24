Zelení fašisti z Kodaně omezují seniorům příděly masa ve jménu zvrácené záchrany klimatu
U nás zeleným fašistům jejich klimatická pšenka už nekvete, protože naši lidí nejsou blbí, nedají se opít předraženým americkým zkapalněným plynem.
„Nařizují vám okamžité zvýšení přídělů masa důchodcům, ze sta gramů týdně na jeden kilogram masa denně, klimatická krize se právě skončila!“ nařídil státní zplnomocněnec pro grýn dýl Filip Turek premiérovi Babišovi na zasedání vlády.
„V tom případě je potřeba zvýšit dotace pro Agrofert, abychom dokázali vyprodukovat dostatečné množství dobytka. Kdo je pro?“ nechal Babiš hlasovat pro zvýšení dotací pro Agrofert.
Proti nebyl nikdo, jen ministr obrany Zůna se zdržel hlasování, a tak jsou každý den čásně zrána hnána na jatka stáda tupého dobytka, aby k večeru z jatek, jako v jedné básni, vyjížděly opačným směrem dlouhé vlaky s ještě teplým, nádherně vonící masem pro české penzisty, kteří mají to štěstí, že klimatická krize v Česku už skončila a tupý dobytek končí tam, kde má končit, tedy na jatkách.
Neboť čeští penzisté, a naši lidé obecně jsou živí nejen koblihami, ale i masem. A proto tupý dobytek zůstane, díkybohu, v Česku navždy už jen tupým dobytkem hnaným na jatka, žádné tele nebude nikdy tak zlaté, aby se mu naši lidi klaněli, žádná kráva nebude pro naše lidi tak posvátná, aby z ní nemohl být pěkně šťavnatý steak…
Karel Trčálek
Též autor knihy o ruském prezidentovi Putinovi.
Kniha se jmenuje, bůhví proč, Putin a obsahuje mnohé kristovské paralely, vlastně je to jedna velká kristovská paralela.
A je to tak dobře